محامية محجبة تعيّن مستشارة لملكة بريطانيا

حضرت المحامية البنغالية سلطانة تافادار، مراسيم تعيينها في منصب مستشارة الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، وهي ترتدي الحجاب.

وأعفيت تافادار من ارتداء الباروكة التي توضع عادة في تلك المراسيم، التي عرفت منحها أعلى منصب يمكن لمحام أن يصل إليه في انجلترا نظير جهودها .

وقالت سلطانة، في حديث لـبرنامج “المسائية “الذي يبث على قناة الجزيرة مباشر، إنه لم يخطر ببالها أن تخلع حجابها تحت أي ضغط من الضغوط التي قابلتها، مؤكدة أن حجابها كان داعما لها في مسيرتها العلمية.

وتنفرد سلطانة بكونها أول محامية جنائية تتولى منصب مستشارة الملكة، وثاني محجبة في هذا المنصب، كما تعتبر من بين 575 امرأة من بينهن 34 من الأقليات العرقية اللواتي أوكلت لهن هذه الوظيفة الرفيعة في بريطانيا.

وصرحت سلطانة للجزيرة مباشر أن هناك “انتهاك صريح لحقوق المرأة في فرنسا بشكل خاص”.مضيفة أن “القانون الفرنسي يمنع المرأة من العمل في المحكمة وهي ترتدي الحجاب، وفق قرار المحكمة العليا”، وهو ما تعتبره “اعتداء على الحقوق الشخصية والمدنية”.

ومن أجل ذلك، تقود المحامية البريطانية من أصل بنغالي مبادرة قانونية دولية تهدف لإنهاء حظر الحجاب في فرنسا، حيث ستدفع هذا العام للأمم المتحدة وتفيد بأن الحكومة الفرنسية تنتهك القانون الدولي.

ولفتت تافادار، المحامية المتخصصة في قضايا الإرهاب والأمن القومي، إلى أنها واجهت صعوبات أثناء مسيرتها عملها منها التنميط والتحيز ضد المسلمات المحجبات.