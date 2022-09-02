محامية مصرية تطالب الزوج بدفع أجر للزوجة على رضاعة أطفالها

طالبت محامية مصرية الأزواج بتقديم أجر لزوجاتهن المرضعات استجابة لما ورد في القرآن الكريم.

أثارت تصريحات المحامية نهاد أبو القمصان، وهي عضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، موجة كبيرة من الجدل، بعدما نشرت عبر صفحتها على فيسبوك، مقطع فيديو تتحدث فيه عن الرضاعة، حيث قالت إن القرآن الكريم لم يجبر السيدات على إرضاع أولادهن، قائلة: ” إن هناك شاب سألني: لقد قلت يا أستاذة أن الأم ليست ملزمة بإرضاع أولادها، وإذا أرضعتهم تأخذ أجرا، فقلت له: يا ابني هذا ليس كلامي، بل كلام الله عز وجل في سورتي البقرة والطلاق”، وفقا لموقع ” صدى البلد”.

ورد الدكتور عباس شومان، المشرف على الفتوى بالأزهر الشريف، على تصريحات المحامية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعد إثارتها الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا:” إن الزوجة لا تستحق أجرا على الرضاعة، والمطلقة هي من تستحق فقط”.

وأضاف “شومان” في منشور عبر حسابه الخاص علي موقع فيسبوك، أن المولى عز وجل قال في كتابه الكريم (..فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍۢ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ”، حسب موقع ” البوابة” المصري.

وأثارت هذه التصريحات للمحامية المصرية انتقادات كثيرة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ورد محمد سالم عليها، بقوله:”

في القرآن تأخذ أجر إذا أرضعت أولادها، إذا كانت مطلقة فقط، هذا ما جاء في القرآن، وليس علي سبيل العموم”. مضيفا ” أرجو تعديل أفكارك يا أ/نهاد .. بارك الله فيك .. اللهم أصلح أحوالنا يا كريم يا رب العالمين”.

وغرّد محمد علاء على تويتر ساخرا:” متقلقوش.. الجواز بقي أصعب حاجة في البلد دي.. ومع نشر الأفكار دي ما شاء الله.. الشباب نفسه اتسدت أصلا متخافوش محدش هيتجوز عشان الزيادة السكانية.. اللي أظهرت فشلكم في الإدارة”.