محامي المتهمين في قضية “فتاتي الأسانسير” يكشف مفاجأة أثناء المحاكمة!

فجر محامي المتهمين في قضة تخدير فتاتين داخل مصعد كهربائي وخطف إحداهما والمعروفة إعلاميا بـ “فتاتي الأسانسير” مفاجأة أثناء المحاكمة التي جرت، الأربعاء 31 جانفي 2024.

وقال دفاع الوالد المتهم بتخدير ابنتيه وخطف إحداهما رفقة شركاء آخرين إن الوالد حاصل على حضانة الطفلتين بحكم نهائي وقد أقدم على تلك الفعلة بعد رفض الوالدة تسليمهما والامتثال للحكم القضائي.

وبحسب ما أورد موقع القاهرة 24 فقد طالب المحامي بالبراءة للمتهمين، الأب ومساعديه على استعادة ابنتيه، مع تقديم الأم للمحاكمة بتهمة عدم تنفيذ حكم قضائي بتسليم الطفلتين، وعدم تنفيذ حكم الرؤية للطفلتين.

وأوضح محامي المتهمين بخطف فتاتي الأسانسير، أن الفتاتين تحملان هوية بالمملكة العربية السعودية، وأن والدة الفتاتين لا تحمل حكمًا قضائيًا نهائيا، وأن الحكم الذي تدعي امتلاكه، تم إلغاؤه بحكم قضائي.

وتابع: “يحب أن تقدم والدة الطفلتين للمحاكمة بتهمة عدم تنفيذ أحكام القانون وتسليم الطفلتين لوالدهما، مبينا أن والد الطفلتين كان يرسل حوالات منتظمة لبناته تحصل عليها والدتهما لرعايتهما”.

هذا ما قاله الطب الشرعي!

ومنذ يومين، قال الطب الشرعي كلمته في قضية تخدير فتاتين داخل مصعد وخطف إحداهما، بعد أسابيع قليلة من الحادثة التي هزت مصر وقلت مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوردت صحف مصرية تفاصيل جديدة بشأن الواقعة المعروفة إعلاميا بـ “فتاتي الأسانسير” والتي كان ضحيتها شقيقتان قاصرتان تقيمان بأحد شوارع مدينة نصر.

وقال موقع القاهرة 24 أن تقرير الطب الشرعي كشف بعد تحليل العينات المأخوذة من الفتاة المجني عليها (جنا) التي لم ينجح الخاطفون في أخذها، العثور في عينة من البول على آثار لمادة “مفينيسين”، وهي من المواد المرخية للعضلات والمؤثرة على الجهاز العصبي (mephenesin).

وفي وقت سابق أمس، أعلنت نهاد أبو القمصان، محامية الطفلتين جنا وحنين، بتعليق على حسابها في فيسبوك، أن جهات التحقيق أحالت التشكيل العصابي في واقعة خطف الصغيرتين إلى محكمة الجنح.

وتمكن الخاطفون من احتجاز حنين البالغة من العمر 14 عاماً وتسفيرها إلى الخارج.

في ذات السياق كشفت التحقيقات اختطاف أحمد.أ المتهم، للطفلة حنين وهي ابنته من زوجته هبة حسن ومحاولة خطف ابنته الأخرى جنى، وذلك بأن استعان بشخص آخر مجهول، وتوجها للعقار محل سكن ابنتيه رفقة والدتهما.

واستغل الوالد صعود ابنتيه بمفردهما بمصعد العقار، لينقض هو والآخر المجهول على الطفلتين وبحوزتهما قطع قماشية وقطنية عليها مادة في الأغلب بنج مخدر، حسب القاهرة 24.

وقالت والدة الطفلتين أمام جهات التحقيق: “أنا جالي تليفون من رقم غريب وواحدة معرفهاش بتكلمني بتقولي إن بنتي واقعة في الشارع قدام بيتي في عمارات مدينة نصر الجديدة، وكانت متخدرة، ورحت شفتها وسألتها اللي حصل قالت لي إن والدها جه ومعاه واحد متعرفوش وحطوا فوط تقريبا فيها بنج على وشهم عشان يخدرهم وشالهم هو واللي معاه وجري”.

وأضافت: “أنا ساعتها رحت فرغت كاميرات العمارة وشفت اللي حصل، ولقيت أن طليقي ومعاه فعلا حد معرفهوش خدروا بناتي وشالوهم وجريوا، ولما نزلوا الشارع طليقي مقدرش يتحرك للشارع ببنتي جني ووقعت منه والناس اتلمت فسابها وجري، واللي كان معاه وقف تاكسي وركب مع بنتي حنين ومشي وطليقي مشي في عربية وأنا بعدها رحت القسم عملت محضر”.

حادثة تهز مصر والداخلية تنهي الجدل

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أنهت الجدل الحاصل بشأن تداول رواد شبكات التواصل لفيديو تخدير فتاتين داخل مصعد وخطفهما من قبل رجلين.

وكشفت وزارة الداخلية في بيان صدر، مساء الأربعاء 20 ديسمبر 2023، أن الرجل الذي يظهر في الفيديو هو أب الفتاتين، وهو منفصل عن والدتهما التي بلغت عن واقعة الاختطاف. كما أكدت أنه غادر البلاد مع إحدى بناته بمحض إرادتها.

وجاء في البيان: “في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله شخصان يقومان باصطحاب طفلتين من أحد المصاعد عقب تخديرهما”.

وأضاف: “بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 ديسمبر الجاري تقدمت والدة الطفلتين (مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة) ببلاغ للقسم يتضمن قيام طليقها (محاسب بإحدى الدول) وبصحبته آخران بأخذ إحدى طفلتيهما من دون رغبتها”.

وتابع البيان أنها “طلبت إثبات ذلك من دون التطرق لأية تفصيلات أخرى، بدعوى وجود خلافات عائلية بينهما حيث كانتا تقيمان صحبة والدهما بعد انفصالهما حتى عام 2022، وحصولها على حكم بحضانتها لطفلتيهما وتنفيذه عقب ذلك، ولم تقدم ما يُفيد ذلك”.

وأردف: “بإجراء التحريات تبين قيام والد الطفلتين بالاستعانة بشخصين لارتكاب الواقعة على النحو الظاهر بمقطع الفيديو، وقيامه بمغادرة البلاد بذات تاريخ الواقعة صحبة نجلته عبر ميناء القاهرة الجوي لإحدى الدول بمحض إرادتها ورغبتها كما هو مثبت بكاميرات المراقبة الأمنية”.

وأوضح: “عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الشخصين أحدهما الظاهر بمقطع الفيديو رفقة والد الطفلتين، والثاني سائق السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وبمناقشتهما، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاتفاق مع والد الطفلتين مقابل مبلغ مالي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق”.