محاولات إعلامية لتوريط محرز في قضية بوغبا

الملف شغل الرأي العالمي

ما زالت قضية النجم الفرنسي، بول بوغبا، وشقيقه ماتياس، تثير الجدل في مختلف وسائل الإعلام العالمية، بعد أن اتهم نجم نادي جوفنتوس الإيطالي بممارسة السحر الأسود ضد نجم باريس سانت جيرمان وزميله في منتخب فرنسا، كيليان مبابي، في وقت باشرت فيه السلطات الإيطالية والفرنسية التحقيق في القضية بشكوى من محامي بول بوغبا، الذي اتهم شقيقه بتشكيل عصابة لمحاولة ابتزازه.

وتناولت العديد من وسائل الإعلام الإنجليزية والفرنسية هذه القضية، ولم يتردد الكثير منها في إقحام اسم الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في هذه القضية المثيرة للجدل، من خلال إبراز الصداقة التي تجمع قائد المنتخب الوطني وشقيق بوغبا، ماتياس، الذي كان وراء الاتهامات الخطيرة الموجهة لشقيقه، وكان رياض محرز وماتياس بوغبا تزاملا في نادي كيمبير الفرنسي موسم 2009/2010، وكانا يقيمان في نفس الشقة، حيث جمعتهما صداقة قوّية في تلك الفترة التي مثلت البداية الصعبة للاعبين الشابين في كرة القدم (كانا يبلغان من العمر 19 عاما بالنسبة لماتياس و18 عاما بالنسبة لمحرز).

واعترف الدولي الغيني السابق بأن صداقته مع رياض محرز لم تنته بالرحيل عن نادي كيمبير، الذي بقيا فيه لموسم واحد فقط، مشيرا إلى أنه ظل في تواصل دائم معه بعد انتقاله إلى نادي لوهافر الفرنسي ثم إلى نادي ليستر سيتي الانجليزي، مؤكدا بأنه قام بزيارته عدة مرات، خاصة خلال موسمه الأول مع الثعالب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي “التشامبونشيب”.

وقال ماتياس بوغبا في حوار مع موقع “سو فوت” الفرنسي شهر مارس الماضي، ردا على سؤال حول الذكريات التي بقيت عالقة لديه بخصوص تجربته مع رياض محرز في موسم 2009/ 2010 مع نادي كيمبير: “محرز كان آنذاك نفس اللاعب الحالي البارع في المراوغة”، مضيفا: “لقد تطور كثيرا الآن من النواحي التكتيكية والذهنية والأرقام”، وتابع: “كل ما تشاهدونه الآن من مراوغات ساحرة لمحرز وتلك المسجلة حتى باسمه..ليست مفاجأة بالنسبة لي”، وأضاف: “كان يقول لي.. ماتياس يوما ما سأصبح لاعبا عظيما”، قبل أن يبرز علاقته القوية بنجم المان سيتي حاليا: “أقمنا مع بعض في مدينة كيمبير. التقينا هناك، كان من العاصمة باريس ولهذا نتفاهم جيّدا”، وزاد: “لقد ذهبت لمشاهدته عندما كان يلعب لنادي لوهافر الفرنسي”، وأردف: “كما تنقلت لمشاهدته وزيارته عندما كان مع نادي ليستر سيتي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي “التشامبيونشيب”..”.

ولسوء حظ نجم “الخضر” فإنه دائما ما يتورط بإدراج اسمه في بعض القضايا المثيرة للجدل، بسبب علاقاته وصداقاته السابقة مع المتورطين فيها، كما حدث مع زميله السابق في ناديي لوهافر ومانشستر سيتي، الفرنسي بنجامين ميندي، المتورط في فضيحة أخلاقية، فضلا عن ماتياس بوغبا، شقيق نجم منتخب فرنسا بول بوغبا.