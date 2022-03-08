محاولات لإنهاء الخلاف بين حاليلوزيتش وزياش

أكدت تقارير مغربية أن رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، فوزى لقجع، سيتنقل إلى لندن خلال أيام، لمحاولة حل أزمة حكيم زياش مع المدرب حاليلوزيتش.

وأكدت هذه التقارير أن لقجع سيتنقل رفقة أحد أعضاء الجامعة المغربية لكرة القدم، من أجل مقابلة زياش ومحاولة طى صفحة خلافه مع المدرب البوسني وحيد حاليلوزيتش، بعدما أعلن اللاعب الشهر الماضي اعتزاله اللعب دوليابسبب خلافاته مع المدير الفني لمنتخب المغرب.

وأضاف التقرير أن لقجع اضطر فضل التدخل شخصيا، لضمان تواجد زياش خلال مباراتي الذهاب والإياب ضد الكونغو الديمقراطية في إطار مباراة السد المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 .