محاولة أسر وهجوم مباغت.. رفح وخان يونس تربكان جيش الاحتلال

كشفت وسائل إعلام عبرية، صباح الأربعاء، عن وقوع جنود الاحتلال الصهيوني في كمين محكم في رفح، مع تسجيل هجوم على موقع عسكري صهيوني وُصف بالاستثنائي في خان يونس.

وذكر موقع “حدشوت” بزمان العبري، أن نقطة تمركز للواء كفير في رفح تعرضت لهجوم من 15 مقاوما، فيما تقوم مروحيات بإجلاء جنود مصابين من المكان.

وأشار إلى أنه تم إخلاء جندي في حالة خطيرة وجنديين آخرين حالتهما بين الطفيفة والمتوسطة في هجوم مزدوج شنّه مقاومون على نقطة تمركز لواء كفير التابع لجيش الاحتلال في رفح.

كما ذكرت وسائل إعلام عبرية أخرى، أن مسلحين فلسطينيين، يعتقد أنهم من كتائب عز الدين القسام، نفذوا هجوما على نقطة تمركز تابعة للواء كفير في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وحاولوا أسر جنود صهاينة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن القوات الصهيونية رصدت الخلية الفلسطينية، وإن الطائرات الحربية شاركت في صد المهاجمين وقتلت بعضهم حسب قولها.

لواء كفير

يذكر أن لواء كفير، أو اللواء رقم 900، تأسس عام 2005، وهو أحد أكبر ألوية المشاة في جيش الاحتلال، ويضم عدة كتائب ووحدات نخبوية توصف بأنها مختصة في الحرب داخل المناطق الحضرية والمناطق المعقدة.

وفي قطاع غزة شارك اللواء في الحرب التي أعقبت عملية طوفان الأقصى، وكان من بين الانتهاكات التي ارتكبتها وحداته اقتحام مدرسة مهدية الشوا شمال القطاع في 16 أفريل 2024 وإجبار الرجال المعتقلين على خلع ملابسهم.

وفي 28 أوت قاد لواء كفير عملية “مخيمات صيفية” التي أطلقها جيش الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية، بمشاركة كتائب من حرس الحدود ووحدات من المستعربين والهندسة العسكرية.

بعد مهاجمة لواء كفير حدث آخر يهز خان يونس

كما أفادت وسائل إعلام عبرية، بشن المقاومة في غزة هجوم كبير ثاني بعد استهداف مقر لواء كفير في رفح، حيث تم مهاجمة جنود صهاينة في خان يونس، ووصف بالاستثنائي.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن 14 مسلحا فلسطينيا اخترقوا بشكل مفاجئ الدفاعات الصهيونية وهاجموا موقعا للجيش في خان يونس وأصابوا جنديين في اشتباكات.

وبدورها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أنه جرى إحباط هجوم لأكثر من 10 مقاومين حاولوا مداهمة موقع صهيوني في ما وصفته بحادثة استثنائية بخان يونس.

وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية أن اشتباكات وقعت بعد الهجوم الذي نفذه أكثر من 10 مقاومين على موقع للجيش جنوبي قطاع غزة.