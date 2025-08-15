-- -- -- / -- -- --
وفاة 18 شخصا وإصابة 9 آخرين في سقوط حافلة في واد الحراش
محاولة إضرام النار في مصلى بمدينة شاتيون-سور-سين الفرنسية

الشروق أونلاين
Nicolas Boffo
أمام مقر جمعية العمال الاتراك بمدينة شاتيون-سور-سين حيث يتواجد المصلى الذي تعرض لمحاولة حرق يوم الخميس، 14 أوت 2025.

تعرض مصلى في مدينة شاتيون-سور-سين بمنطقة كوت دور الفرنسية، لمحاولة إضرام نار استهدفته يوم أمس الخميس، 14 أوت، وفقا لما نشرته وكالة “فرانس برس” اليوم.

وأدان مسجد باريس الكبير “محاولة إضرام النار” هذه التي استهدفت المصلى، ووصفها في بيان مقتضب بأنها “هجوم شنيع على حرية العبادة والأخوة الجمهورية”.  كما طالب المسجد بضرورة “التعرف على الجناة وإدانتهم بكل حزم وفقًا للقانون”.

ووفقا لوكالة “فرانس برس” نقلا عن الشرطة، لا تزال التحريات قائمة للتعرف على مرتكب أو مرتكبي الفعل الذي وقع بين الساعة التاسعة والعاشرة مساءً بالتوقيت المحلي. حيث تم إشعال محتويات ورقية في باب المدخل، إلا أن المارة تمكنوا من إخماد الحريق بسرعة قبل وصول فرق الإطفاء.

وتسببت النار بآثار طفيفة في الباب الأمامي دون تسجيل أية أضرار جسيمة أخرى، فيما قام المسؤول عن المصلى بتقديم شكوى رسمية.

وعرفت الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام 2025 زيادة بنسبة 72% في الأعمال المعادية للمسلمين مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، مع تسجيل 79 حالة، وذلك وفقًا لإحصائيات وزارة الداخلية الفرنسية.

