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محاولة انقلاب عسكري في الكونغو

الشروق أونلاين
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محاولة انقلاب عسكري في الكونغو
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الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الكونغولية، الجنرال سيلفان إيكينجي، 19 ماي 2024.

قال الناطق الرسمي للحكومة ووزير الإتصال والإعلام الكونغولي، باتريك مويايا، أن قوات الجيش الكونغولي أحبطت محاولة انقلاب عسكري في البلاد اليوم، الأحد 19 ماي. 

الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الكونغولية، الجنرال سيلفان إيكينجي، وفي بيان نقله التلفزيون الرسمي وتداوله الناطق  الرسمي للحكومة ووزير الإتصال والإعلام، قال أن محاولة الإنقلاب هذه والتي تم إحباطها، شارك فيها “كونغوليون وأجانب”. كما أكد أن هذا الحادث “معزول” ودعا سكان العاصمة برازافيل إلى العودة لممارسة أعمالهم اليومية بطريقة عادية.

الناطق الرسمي للحكومة ووزير الإتصال والإعلام الكونغولي، باتريك مويايا، قال أنه سيتم تقديم تفاصيل أكثر حول الحادثة لاحقا.

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