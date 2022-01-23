محاولة انقلاب في بوركينافاسو تزامنا مع مباراة الخيول والغابون!

شهدت العاصمة البوركينابية واغادوغو صبيحة الأحد إطلاق نار صادر من عدد من الثكنات العسكرية.. ويتزامن ما يحدث في بوركينافاسو مع مباراة منتخب الخيول أمام منتخب الغابون لحساب ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

واعترفت حكومة بوركينا فاسو بوقوع “إطلاق نار” في عدد من ثكنات الجيش لكنها نفت “استيلاء الجيش على السلطة”.

وقال المتحدث باسم الحكومة الكاسوم مايغا في بيان إن “المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي توحي باستيلاء الجيش على السلطة. وأضاف أن “الحكومة، تنفي هذه المعلومات “.

وحسب تقارير إعلامية فإن السلطات في بوركينا فاسو اعتقلت ثمانية جنود على الأقل في وقت سابق من هذا الشهر للاشتباه في تآمرهم ضد الحكومة.

ويتزامن ما حدث صبيحة الأحد مع مباراة مهمة لمنتخب بوركينافاسو الذي يتأهب لمواجهة الغابون أمسية الأحد بداية من الساعة الخامسة، لحساب ثمن نهائي كأس إفريقيا الجارية في الكاميرون.

وتجمع المباراة الثانية لحساب نفس الدور، والمبرمجة الأحد على الساعة الثامنة مساء بين المنتخب التونسي و منتخب نيجيريا.