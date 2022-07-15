“محاولة جيدة”.. إيلون ماسك يسخر من وكالة ناسا بعد صورها الجديدة للكون
نشر الرئيس التنفيذي لشركة تسيلا إيلون_ماسك صورة يسخر فيها من وكالة الفضاء الأميركية ناسا والتي نشرت مؤخراً صوراً جديدة للكون التقطها التلسكوب العملاق جيمس ويب والذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار.
وعلّق ماسك على الصورة قائلاً: “محاولة جيدة، ناسا”.
وشارك الملياردير الأمريكي صورة يقارن فيها لوحة الغرانيت في مطبخه مع صورة الفضاء التي نشرتها ناسا.
وأظهرت صورة ماسك لوحة مطبخ داكنة اللون مع بقع بيضاء تشبه النجوم في مكان مظلم.
— Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2022
وأفرجت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” للعالم مساء الإثنين، عن الصورة الأكثر دقّة للكون، بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس.
وذكرت الوكالة في بيان أن تلسكوب جيمس ويب الفضائي “أنتج أعمق وأدق صورة بالأشعة تحت الحمراء للكون البعيد حتى الآن”.
وتظهر أول صورة لتلسكوب ويب آلاف المجرات، بما في ذلك الأجسام الخافتة التي التقطتها الأشعة تحت الحمراء.
It’s here–the deepest, sharpest infrared view of the universe to date: Webb’s First Deep Field.
Previewed by @POTUS on July 11, it shows galaxies once invisible to us. The full set of @NASAWebb‘s first full-color images & data will be revealed July 12: https://t.co/63zxpNDi4I pic.twitter.com/zAr7YoFZ8C
— NASA (@NASA) July 11, 2022
وقالت ناسا إن المنطقة التي تغطيها الصورة تشمل جزءا ضئيلا من الكون. وأضافت إن هذا الجزء يشمل “رقعة من السماء بحجم حبة الرمل التي يحملها شخص ما على الأرض”.
وقال مدير وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” بيل نيلسون، أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن: “ننظر هنا إلى ما قبل 13 مليار سنة ضوئية. فالضوء يسافر بسرعة 168 ألف ميل في الثانية”.
وتابع:”وهذا الضوء الذي تراه في إحدى هذه المجرات، يعود لما قبل 13 مليار سنة ضوئية. ولأننا نعلم أن الكون عمره 13.8 مليار عام، فنحن نعود إلى نقطة قريبة من البداية”.
وأضاف:”سيكون هذا التلسكوب دقيقا إلى درجة نعرف بها إذا كان الكوكب الذي ننظر إليه قابلا للحياة أم لا”.
نشرت ناسا والرئيس بايدن قبل بضعة ساعات أول صورة للكون التقطها التلسكوب الفضائي “جيمس ويب”.
نرى في الصورة 3 أشياء: نجوم قريبة (نقاط لامعة وأسهم سداسية)، وجمع من المجرات على “بعد زمني” =4.6 مليار سنة، ومجرات بدائية حمراء كما كانت قبل 13.2 مليار سنة تقوّس ضوءها بفعل عدسة جاذبية.. pic.twitter.com/M3Hld2OZ0s
— Nidhal G نضال قسوم (@NidhalGuessoum) July 12, 2022