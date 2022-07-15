“محاولة جيدة”.. إيلون ماسك يسخر من وكالة ناسا بعد صورها الجديدة للكون

نشر الرئيس التنفيذي لشركة تسيلا إيلون_ماسك صورة يسخر فيها من وكالة الفضاء الأميركية ناسا والتي نشرت مؤخراً صوراً جديدة للكون التقطها التلسكوب العملاق جيمس ويب والذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار.

وعلّق ماسك على الصورة قائلاً: “محاولة جيدة، ناسا”.

وشارك الملياردير الأمريكي صورة يقارن فيها لوحة الغرانيت في مطبخه مع صورة الفضاء التي نشرتها ناسا.

وأظهرت صورة ماسك لوحة مطبخ داكنة اللون مع بقع بيضاء تشبه النجوم في مكان مظلم.

وأفرجت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” للعالم مساء الإثنين، عن الصورة الأكثر دقّة للكون، بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس.

وذكرت الوكالة في بيان أن تلسكوب جيمس ويب الفضائي “أنتج أعمق وأدق صورة بالأشعة تحت الحمراء للكون البعيد حتى الآن”.

وتظهر أول صورة لتلسكوب ويب آلاف المجرات، بما في ذلك الأجسام الخافتة التي التقطتها الأشعة تحت الحمراء.

وقالت ناسا إن المنطقة التي تغطيها الصورة تشمل جزءا ضئيلا من الكون. وأضافت إن هذا الجزء يشمل “رقعة من السماء بحجم حبة الرمل التي يحملها شخص ما على الأرض”.

وقال مدير وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” بيل نيلسون، أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن: “ننظر هنا إلى ما قبل 13 مليار سنة ضوئية. فالضوء يسافر بسرعة 168 ألف ميل في الثانية”.

وتابع:”وهذا الضوء الذي تراه في إحدى هذه المجرات، يعود لما قبل 13 مليار سنة ضوئية. ولأننا نعلم أن الكون عمره 13.8 مليار عام، فنحن نعود إلى نقطة قريبة من البداية”.

وأضاف:”سيكون هذا التلسكوب دقيقا إلى درجة نعرف بها إذا كان الكوكب الذي ننظر إليه قابلا للحياة أم لا”.