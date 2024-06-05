محاولة قتل بلوغر شهيرة بطريقة هوليودية.. هذا ما حكم به القضاء المصري!

تداولت تقارير إخبارية تفاصيل محاولة قتل بلوغر شهيرة في مصر بطريقة هوليودية، ما أثار جدلا واسعا بشأن انتشار جرائم الاعتداء.

وبحسب ما أوردت صحف محلية فقد أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، الثلاثاء، أحكاما بالسجن بحق المتهمين في محاولة الشروع بقتل البلوغر سارة التي فقدت بصرها جراء الحادث.

وقضت المحكمة، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، فيما عوقب واحد، بالسجن المشدد 7 سنوات، مع مصادرة السلاح الناري المضبوط.

أيضا، قضت المحكمة بإلزام المتهمين بأن يؤدوا للمجني عليه الأول مبلغ 50 ألف جنيه، ومبلغ 100 ألف جنيه للمجني عليها الثانية.

فقدت بصرها.. السجن المشدد لـ6 متهمين في قضية البلوغر المصرية سارة https://t.co/04lXi6fhae — opinyatimes.com (@opinyatimes) June 5, 2024

يذكر أن أحداث القضية المقيدة برقم 3845 سنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، بدأت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية أول، يفيد بقيام المتهمين بالشروع في قتل المجني عليهما، بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، أنه “حال استقلال المجني عليه ” م.ع.م” مهندس فني وبرفقته المجني عليها ” س.م م” وشهرتها البلوجر سارة، مقدمة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، مستقلين سيارة بالطريق الصحراوي نبهته الضحية الثانية بحضور سيارة ربع نقل حمراء اللون بجوارهما يستقلها المتهمون.

ولاحظ الضحايا حمل المتهم الأول سلاحا ناريا بندقية خرطوش، وصوبها من النافذة اليمنى للسيارة لبث الرعب في نفسيهما، قاصدا إرغامهما على التوقف لسرقة ما بحوزتهما من منقولات إلا أن المجني عليه الأول حاول الفرار بالسيارة حتى عاجله المتهم الأول بإطلاق طلقة خرطوش نجم عنها كسر الزجاج، مما أدى إلى إصابة المجني عليها سارة بعاهة مستديمة عبارة عن انفجار بمقلة العين اليسرى، وفقد الإبصار تماما.

وكذلك فقد الإبصار النافع بالعين اليمنى مما يقدر العجز الناشئ بنسبة 100%، وكذلك إصابة المجني عليه الأول بجروح دائرية في الوجه وفروة الرأس والأذن الوسطي وتم علاجها.

البلوغر المصرية #سارة_محمد تفقـد بصرها بشكل بعد تعرضت لحـادث إطلاق نار منذ أسابيع قليلة خلال سيرها برفقة خطيبها وقد أعلن الخبر عبر حسابها ” سارة فقدت بصرها اللهم لانسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه” pic.twitter.com/3tmbNaHFXA — Bila Rakaba (@BilaRakaba) March 13, 2023

وكشفت التحريات، أن المتهمين من الأول إلى الرابع شرعوا في قتل المجني عليهما، وأن المتهم الخامس اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة، بأن أحضر معه السلاح الناري و12 طلقة نارية، وجهز كل منهم مبلغ ألف جنيه سلموه للمتهم الأول، واشتروا السلاح الناري المستخدم في الواقعة، من المتهم السادس مع علمه باستعمال المتهمين السلاح في أعمال غير شرعية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وقررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.