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الجزائر

محاولة قتل رئيس بلدية حرقا بقالمة

نادية طلحي  
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محاولة قتل رئيس بلدية حرقا بقالمة
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أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بوشقوف بقالمة مؤخرا، بإيداع شخص رهن الحبس المؤقت بعد متابعته بتهمة محاولة القتل العمدي عن طريق الحرق التي كان ضحيتها رئيس بلدية وادي الشحم (ر.ص).

وحسب ما ورد في بيان خلية الإعلام للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقالمة، فإن وقائع هذه القضية تعود إلى تاريخ 3 نوفمبر الجاري عندما تلقت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي الشحم مكالمة هاتفية مفادها أن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية وادي الشحم تعرض لمحاولة القتل العمدي عن طريق الحرق بواسطة البنزين، أين تنقل على إثرها أفراد الدرك الوطني إلى مكان الحادث، حيث عثروا على قارورة بلاستيكية وولاعة، تم على إثرها توقيف المشتبه فيه واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق، وتكوين ملف قضائي ضده وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوشقوف بتهمة محاولة القتل العمدي عن طريق الحرق الذي أحاله على قاضي التحقيق، أين أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية ببن جراح إلى حين استكمال إجراءات التحقيق القضائي.

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