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الجزائر
مجهول أطلق عليه النار من سيارة ولاذ بالفرار

محاولة قتل موظف بالرصاص في خنشلة

طارق. م
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محاولة قتل موظف بالرصاص في خنشلة
أرشيف

أعلنت، صباح الأحد، مصالح الأمن بولاية خنشلة خالة طوارئ قصوى، عقب حادثة محاولة القتل، التي استهدفت رئيس مصلحة بمديرية التعمير بخنشلة، بالقرب من مقر المديرية، بحي الممرات، بعد أن أطلق عليه مجهول النار، وكان على متن سيارة ولاذ بالفرار على طريقة أفلام الأكشن وسط حيرة وفرار وفوضى هزت الشارع، ليتلقى الضحية وهو الموظف عبد العزيز.ت البالغ من العمر خمسين سنة، إصابة على مستوى رجليه، نقل على إثرها، إلى مصلحة الاستعجالات الطبية، بمستشفى أحمد بن بلة، أين تم إخضاعه لعملية جراحية، وتم سحب الرصاصة من رجله، ووصفت حالته بالمستقرة.

وقد خلفت الحادثة، هلعا كبيرا، لاسيما وأنها تزامنت مع دخول تلاميذ ثانوية شيحاني بشير المقابلة لمقر مديرية التعمير، بغرض إجراء امتحانات الفصل الثاني، في الوقت الذي فتحت مصالح الشرطة القضائية تحقيقا في ملابسات الحادثة، وتوجه عمال المديرية، إلى المستشفى جماعات للاطمئنان على صحة زميلهم، خاصة أنه معروف بطيبته وبكونه مسالما، بحسب ما ذكره عدد من معارفه لـ”الشروق”.

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