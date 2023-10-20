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محاولة هروب فاشلة للرئيس النيجيري المخلوع محمد بازوم حسب المجلس العسكري

الشروق أونلاين
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محاولة هروب فاشلة للرئيس النيجيري المخلوع محمد بازوم حسب المجلس العسكري
ح. م
قال المجلس الوطني لحماية الوطن، الحاكم في النيجر، أن الرئيس المخلوع، محمد بازوم قام بمحاولة هرب صبيحة يوم الخميس وذلك بمساعدة "قوة أجنبية".

قال المجلس الوطني لحماية الوطن، الحاكم في النيجر، أن الرئيس المخلوع، محمد بازوم قام بمحاولة هرب صبيحة يوم الخميس وذلك بمساعدة “قوة أجنبية”.

وحسب بيان المجلس العسكري الحاكم الذي نقلته وكالة الأنباء النيجيرية اليوم، الجمعة 20 أكتوبر، فالرئيس النيجيري المخلوع حاول يم أمس الخميس في حدود الثالثة صباحا الهرب من مقر احتجازه رفقة عائلته وطباخيه واثنين من عناصر الأمن، يقول البيان.

وحسب ذات المصدر، فعملية الهروب كانت مبرمجة على ثلاثة مراحل : المرحلة الأولى هي الهروب إلى خارج القصر الرئاسي حيث كان بازوم محتجزا، نحو نقطة معينة، كي تنقله رفقة عائلته ومرافقيه سيارة إلى مخبأ شمال العاصمة نيامي، ثم بعد ذلك يتم تهريبهم عبر طائرتي هيليكوبتر تابعتين لقوة أجنبية نحو نيجيريا، يؤكد بيان المجلس العسكري.

المجلس العسكري الذي أطاح ببازوم عبر انقلاب عسكري، قال في بيانه أنه أفشل العملية واعتقل “الجناة الرئيسيين وبعض المتواطئين معهم”، وأضاف أن النيابة فتحت تحقيقا.

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