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الجزائر

محبوسون يناقشون مذكرات تخرج بمؤسسات عقابية

الشروق أونلاين
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محبوسون يناقشون مذكرات تخرج بمؤسسات عقابية

ناقش 4 محبوسين بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بتيزي وزو مذكرتي تخرج لنيل شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية(DEUA).

وأوضحت وزارة العدل في بيان لها أنه “في إطار الاتفاقية التي تجمع وزارة العدل -المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج– مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي-جامعة التكوين المتواصل-تم تقييم (02) مذكرتي تخرج لـ (04) أربعة محبوسين بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل تيزي وزو بتاريخ 28 فيفري 2022”.

وأشارت  الوزارة إلى أن العملية تمت بالتنسيق مع جامعة التكوين المتواصل فرع تيزي وزو، تحت إشراف أساتذة جامعيين.

وأسفرت نتائج التقييم على حصول الطلبة المحبوسين على علامة (20/16) بتقدير جيد جداً، ونيل شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية(DEUA).

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