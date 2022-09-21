محتالان يجمعان الأموال باسم ضحايا الحرائق بسوق أهراس

يستعملان "الفايسبوك" في نشاطهما

أمرت نيابة محكمة الجنح بسوق أهراس، الثلاثاء، بأمر قضائي بإيداع المدعو “س.ب” الحبس المؤقت مع وضع المتهم الثاني “ط.ف” تحت الرقابة القضائية، بعد متابعتهما، بعدة تهم منها جنحة النصب باللجوء إلى الجمهور باستعمال وسيلة الكترونية، وجنحة خيانة الأمانة، وجنحة انتحال صفة الغير وجنحة وجمع تبرعات بدون رخصة.

هذه القضية تعود إلى الأيام القليلة الماضية، عندما زعم المتهمان، بأنهما يقومان بأعمال خيرية لمساعدة الفقراء والمحتاجين والمرضى، لجمع الأموال والاستيلاء عليها بعد ذلك، أين استغل المتهمان حالة عدد من المرضى المتضررين من الحرائق، وقاما بجمع الأموال بعد توجيه عدة نداءات عبر الفايس بوك.

وبعد إعلام الجهات القضائية أمرت على الفور بفتح تحقيق في هذه القضية، أين تبين بأن المتهم الأول يقوم بجمع الأموال باستغلال الفايس بوك، ويزعم أنها لصالح المرضى والمتضررين، لكن في الحقيقة كل تلك الأموال استولى عليها مستغلا الأزمة والظروف التي مرت بها الولاية، حيث كانا ينخرطان في أعمال خيرية وتضامنية بدون رخصة من الجهات المختصة، وبعد انتهاء التحقيقات الابتدائية من طرف مصالح أمن الولاية، تم تقديم الأطراف أمام النيابة، أين صدر ضد الأول أمر إيداع الحبس المؤقت ووضع الثاني تحت الرقابة القضائية.