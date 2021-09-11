محتالة تستولي على 3 ملايير من طالبي السكن بوهران

ادعت أن زوجها برلماني سابق وله علاقات بالنافذين

أجلت، مساء الخميس، محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران، جلسة محاكمة خمسينية قدمت نفسها أنها زوجة برلماني سابق “ح. ح”، وشريكها موظف سابق بدائرة وهران، ترأست عصابة للنصب والاحتيال على طالبي السكنات بمختلف الصيغ، لكن أغلبها تخص السكنات الاجتماعية، وذلك إلى غاية جلسة 16 سبتمبر من الشهر الجاري، على إثر التماس قدمه دفاع السيدة الموقوفة بتأجيل المحاكمة.

وبحسب الوقائع الجزائية، فإن ملف الحال، يتابع فيه امرأة من مواليد 1970 وشريك موقوف كان يشتغل عون إدارة في دائرة وهران، تسببا في الإيقاع بنحو 30 ضحية، كشفت الأبحاث الأمنية عن تمكن الشخصين من جمع مبالغ مالية وصلت إلى 3 ملايير سنتيم، أي بمعدل 100 مليون سنتيم من كل ضحية نظير شقق وهمية بحيي العقيد لطفي و”بالي دور”، وتسليم الضحايا وصلات دفع وقرارات تخصيص استفادة منسوبة للمدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران. وتوبع المتهمان بتهم النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزوّر في محررات رسمية.

وأوقف المتهمان في أعقاب تهاطل عديد الشكاوى على مصالح الأمن في وهران خلال الفترة 2019 / 2020، كان قيدها ضحايا، تضمنت تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل سيدة احترفت البزنسة، شيدت محلا بحي العقيد لطفي لبيع الملابس كواجهة لممارسة نشاطها الاحتيالي، مدعية على الضحايا بأنها ستمكنهم من شقق بحي العقيد لطفي، كما قدمت نفسها بأنها زوجة نائب سابق في المجلس الشعبي الوطني عن ولاية وهران، له معارف كبيرة ونفوذ ولديه علاقة قوية بإطار كان عاملا بالدائرة ثم تحول للولاية، وأنه بإمكانه وضع أسماء كل من قدم لها الأموال ضمن قائمة السكنات المخصصة لترحيل المقيمين في البناء الهش بحيي الدرب وسيدي الهواري.

وأبرزت الوقائع أن السيدة التي وظفت كل الأساليب الاحتيالية للإيقاع بضحاياها، لم تكتف بهذا الحد، بل أوهمت ضحايا آخرين أنها على صلة بإطار في وزارة العدل سيتوسط لإخلاء سبيل أبناء عائلات مسجونين، سالبة أموالهم على شكل دفعات. التحريات الأمنية، كشفت عن أن السيدة المتورطة غير متزوجة وأنها جمعت مبالغ هامة نتيجة جريمة النصب والاحتيال رفقة شريك سبق له التورط في قضية بالدائرة وعوقب عليها.