محتالة تسلب المجوهرات من المعوقات بسطيف

أودعت الحبس رفقة بائع حلي

أمر قاضي جلسة المثول الفوري لدى محكمة سطيف، عشية عيد الأضحى المبارك، بإيداع امرأة، ومجوهراتي، رهن الحبس المؤقت، تورطا في قضايا النصب والاحتيال، التي استهدفت النساء المعوقات والمتخلفات ذهنيا، حيث تمكن المشتبه فيهما من سلب ضحاياهما كميات هامة من المصوغات الذهبية بعد إيهامهن بعمليات علاج وخضوع لعمليات جراحية معقدة ومكلفة، حيث كانت المرأة المشتبه فيها، تتكفل بعمليات النصب والحصول على المصوغات، فيما كان شريكها الذي يعمل كصائغي، يقوم ببيع العائدات الإجرامية أو حتى تحويلها.

التحقيق في ملابسات هذه القضية أشرف عليه عناصر من الأمن الحضري السادس بأمن ولاية سطيف، وجاء بفضل تفطن أحد أفراد المصلحة الذي كان بالزي الرسمي عندما لاحظ تعاملات مشبوهة بين امرأة وعجوز طاعنة في السن من فئة الصم والبكم، ليطالب بحضور دعم لتوقيف المشتبه فيها التي بدت تستدرج الضحية للاستيلاء على كل ما هو ثمين لديها، ليتم التدخل وتوقيفها وتحويلها إلى مقر الشرطة، ليتضح بعد ذلك أنها كانت توهمها بعملية توسط لإجراء عملية جراحية مستعجلة لها، وبعد تحويلها إلى مقر الأمن للتحقيق معها تبين أن لها علاقة بشريكها المشتبه فيه الثاني والذي تم توقيفه، ليتم تكوين ملف قضائي ضدهما، تم بموجبه تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، والذي أحالهما على قاضي قسم الجنح وفق إجراءات المثول الفوري، ليصدر ضدهما أمرا بالإيداع رهن الحبس المؤقت إلى حين محاكمتهما.