محتالون ينصبون على الجزائريين عبر صفحات التجارة الإلكترونية

طرود وهمية للإيقاع بالضحايا

يتعرض مواطنون إلى أعمال نصب واحتيال، عن طريق شركات تجارة الكترونية وهمية، تتخذ عددا من صفحات الفيسبوك للاحتيال عن طريق منتجات وسلع مختلفة مرسلة من الخارج، فيما اتضح أن مسيريها هم من داخل الجزائر وجلهم أجانب مقيمون بالجزائر.

وأكد “جمال.ش” صاحب شركة بباتنة، أن عدد ضحايا النصب كبير للغاية، بعد ما تعرضوا لطرق شيطانية في الاحتيال، وبأن الكثيرين فقدوا مئات الملايين جراء صب أموال في حسابات بريدية تمنح لهم لدفع حقوق الجمركة كما يوهمون به، لتلقي الطرود المرسلة، فيقومون بذلك من دون تلقي تلك الطرود التي يتضح أنها وهمية ومضللة وطعم لدفعهم لصب المبالغ المالية.

وحسب الطريقة، فإن صفحات تقوم بعرض منتجات فيتصل بها الزبائن، ثم يقوم المحتالون الذين يتصلون عبر أرقام هواتف جزائرية بالزبون ليطلعوه بوصول طرده مع إرسال صور عن الطرد وبها اسم الزبون وعنوانه، منسوخة بتقنية “الفوطوشوب” لإيهامه بأنه حقيقة، مطالبين إياه بصب المبلغ المقترح للسلعة زائد حق الجمركة، عارضين عليه رقم الحساب الذي يكون حساب شخص آخر، يتم إيهامه أيضا من الطرف المحتال بأنه يريده لتلقي أموال من صديق مقابل نسبة 10 في المائة لصاحب الحساب.

وأظهرت رسائل بعض الضحايا أنهم فقدوا مبالغ تتراوح بين 20 و64 مليون سنتيم، وهي عينات عن مئات المتضررين ما يرفع المبالغ إلى رقم مهول، علما أن هؤلاء المحتالين يلجأون إلى نسج علاقات ودية مع الضحايا تستمر لأسابيع وشهور قبل الإيقاع بهم. وطالب هؤلاء بتدخل مصالح الشرطة عبر فرق مكافحة الجريمة “السيبرانية” للقضاء على هذه الشبكات المحتالة.