محتال يعرض بذورا لعلاج السرطان بـ300 مليون

ينشط على مواقع التواصل الاجتماعي

تمكنت مؤخرا، فصيلة المساس بالممتلكات التابعة للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران، من الإيقاع بشخص يمتهن النصب والاحتيال عبر شبكات التواصل الاجتماعي ينشط ضمن شبكة إجرامية منظمة، تقوم ببيع بذور “سوداء” على أساس أنها مادة لعلاج الأمراض المزمنة (أورام السرطان) مقابل مبلغ مالي يتراوح ما بين 200 و300 مليون سنتيم.

واستنادا إلى مصادر مؤكدة، فإن عملية الإطاحة بالشخص الذي وصف بالعقل المدبر لشبكة تنشط في وهران، جاءت على إثر أبحاث معمقة وبفعل تنشيط عنصر الاستعلام، كللت هذه الأخيرة بتوقيف الرأس المدبر للشبكة يبلغ 28 عاما في حال تلبس، وأبانت التحقيقات أن الموقوف له سوابق عدلية في قضية منفصلة، كما أسفرت العملية عن ضبط 700 حبة من هذه البذور السوداء التي كان يدعي المتهم أنها فعالة في علاج مختلف الأورام السرطانية، كونها مشكلة من مكونات طبيعية تسمح بتثبيط نمو أي ورم خبيث.

هذا الموقوف يعتبر الشخص الثالث من نوعه في وهران في أقل من شهر بعد القبض على شخصين آخرين في أواخر شهر جانفي في كل من السانيا وسيدي البشير، كانا يقومان بترويج بذور سوداء مصدرها بعض دول جنوب الصحراء الكبرى مقابل أموال طائلة فاقت 250 مليون سنتيم على أساس أنها فعالة لعلاج السرطان ويتم ذلك عبر تطبيق واتس آب للإفلات من الرقابة الرسمية، بحيث كان زوار الموقوفين من مختلف أنحاء البلاد، بل تم ضبط أشخاص مغتربين حصلوا على “خلطات” مقابل أموال طائلة من شخص جرى إيقافه في جانفي الفائت.

مع العلم أن الشخص الأخير الذي أوقفته مساء الأحد فصيلة المساس بالممتلكات التابعة للفرقة الجنائية، سيتم عرضه على النيابة المختصة حال إتمام التحقيق معه حول امتدادات أنشطة الشبكة وتحديد مصدر اقتناء هذه البذور.