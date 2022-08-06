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رياضة

محترفان مع المنتخب الأولمبي في ألعاب التضامن الإسلامي

علي بهلولي
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محترفان مع المنتخب الأولمبي في ألعاب التضامن الإسلامي

وجّه الناخب الوطني نور الدين ولد علي، الدّعوة إلى 23 لاعبا لِتعزيز صفوف الفريق الوطني الأولمبي.

وسيُشارك المنتخب الوطني الجزائري لِفئة أقلّ من 23 سنة، في ألعاب التضامن الإسلامي.

وضمّت القائمة لاعبَين ينشطان خارج الوطن، وهما المدافعان: نعيم العيدوني من فريق كليرمون فوت الفرنسي، وتوفيق شريفي من النادي الإفريقي التونسي.

وشدّ المنتخب الوطني الأولمبي الرّحال جوّا نحو مدينة قونية التركية، في ساعة متأخّرة من سهرة الجمعة .

وأقعت القرعة أولمبيو “الخضر” في فوج يضمّ فرق تركيا والسنيغال والكاميرون. على أن يتأهّل الرّائد والوصيف للدور نصف النهائي.

وتنطلق هذه التظاهرة الرياضية بِتركيا، الثلاثاء المقبل.

وقبل ذلك، كان زملاء المدافع شمس الدين بكوش قد لعبوا مقابلتَين ودّيتَين: خسروا أمام اتحاد العاصمة (0-2)، بِملعب “عمر حمادي” بِبولوغين السبت الماضي. وتعادلوا (1-1) مع شبيبة الساورة، بِالملعب البلدي لِبراقي مساء الثلاثاء.

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