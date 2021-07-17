محترفونا في أوروبا وحدهم من يكونون جاهزين أمام جيبوتي وبوركينا فاسو

لاعبو الدوريات الخليجية والمحليون غير معنيين بتصفيات المونديال

لن ينتهي الدوري الجزائري المحترف سوى في الأسبوع الأخير من شهر أوت حيث يخلد اللاعبون إلى راحة طويلة ومستحقة بعد مشوار ماراتوني هو الأطول في تاريخ الجزائر، الغريب هو أن الدوري الجزائري سيضع أوزاره قبل مباراة جيبوتي في البليدة الأولى في دور المجموعات من تصفيات كأس العالم التي ستلعب في الفاتح من سبتمبر، وتليها مباراة مصيرية وقوية أمام بوركينا فاسو خارج الديار في الخامس من شهر سبتمبر..

مما يعني أن كل اللاعبين المحليين غير معنيين تماما بهاتين المباراتين حيث سيكونون جميعا في بداية عطلتهم ومن غير الممكن انتداب لاعب في مرحلة عطلة وحتى في نهاية الموسم الكروي، سيكون الأمر سيان بالنسبة للاعبين الناشطين في دول الخليج العربي والمقصود هنا المملكة العربية السعودية وخاصة قطر التي ينتمي إليها عدد من اللاعبين البارزين والأساسيين، وعلى رأسهم الثنائي يوسف بلايلي وبغداد بونجاح وأيضا جمال بلعمري حيث إن الفرق القطرية حاليا في راحة ولن تبدأ الدوري إلا في نهاية شهر سبتمبر أي بعد حوالي شهر من بداية تصفيات المونديال الإفريقي، ومن المحتمل أن يجد جمال بلماضي نفسه مجبر على الاستغناء عن خدمات هؤلاء اللاعبين بما فيهم الحارس رايس مبولحي بسبب انعدام المنافسة ليس نقصها فقط، بالرغم من أن الفرق السعودية ستباشر عملها مباشرة بعد عيد الأضحى المبارك في تربصات متنوعة في أوربا برفقة الفرق القطرية لكن من دون مباريات رسمية.

وسيكون الدوري الفرنسي مفتوحا على مصراعيه للفريق الوطني لأنه سينطلق في الثامن من شهر أوت مما يمنح اللاعبين مباريات كثيرة في الأقدام حيث سيلعب إسلام سليماني مع ليون أول المباريات في الثامن من الشهر القادم أمام رفقاء هاريس بلقبلة، كما سيلعب فريد بولاية وأوكيدجة مباراتهما أمام البطل ليل، ويستقبل أندي ديلور في مباراة قوية مارسيليا، كما يواجه زرقان مع بوردو الصاعد الجديد كليرمونت، يتصادم يوسف عطال وهشام بوداوي مع رامس، وتكون الجولة التي تليها من الدوري الفرنسي في 15 أوت، مما يعني بأن هؤلاء اللاعبين الناشطين في فرنسا سيكونون في موعد مباراة جيبوتي في قمة لياقتهم البدنية، وفي حال تأكد بقاء إسلام سليماني في ليون فإنه سيتنافس مع أندي ديلور على مكانة كقلب هجوم أمام جيبوتي وبوركينا فاسو مع احتمال أن تكون الغلبة لإسلام في المباراة الثانية بسبب خبرته في الأراضي الإفريقية وتفاوضه الجيد سبق له وأن لعب مباراة السد أمام منتخب بوركينا فاسو وقدّم فيها تمريرة حاسمة لزميله سفيان فيغولي المعني بمباريات التمهيد لرابطة أبطال أوربا مع فريقه غلاتا ساراي بداية من الشهر الحالي حيث سيواجه إيندهوفن الهولندي مما يعني أن تواجد فيغولي وغزال أكيدان في مباراتي جيبوتي وبوكينا فاسو.

وعكس بلعمري المتواجد في عطلة مع قطر القطري، فإن ماندي معني بالمباراة الممتازة بين فياريال وتشيلسي في 11 أوت القادم وهو موعد مع أول ألقاب ماندي وجاهزيته، كما أن الدوري الإنجليزي سينطلق في 13 أوت ويلعب سعيد بن رحمة مباراته الأولى في نيوكاسل في 15 أوت كما يلعب رياض محرز في لندن أمام توتنهام في نفس اليوم.

ولا يطرح رامي بن سبعيني أي إشكال مادامت أولى مباريات بوريسيا مونشن غلاد باخ ستكون أمام بيارن ميونيخ في 13 أوت ضمن افتتاح البوندسليغا، وهذا طبعا إن بقي رامي مع فريقه الألماني غير المعني هذا الموسم بأي منافسة أوروبية، وسيتعطل الدوري الإيطالي إلى بداية شهر سبتمبر ويطرح تواجد آدم وناس وخاصة اسماعيل بن ناصر مشكلة، تبدأ بسبب نقص المنافسة وأيضا بسبب الإصابة بالنسبة لنجم الميلان المعني هذا الموسم برابطة أبطال أوربا برفقة رشيد غزال ورياض محرز.وعيسى ماندي وسفيان فيغولي في الدور التمهيدي.