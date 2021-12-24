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رياضة

محترفو “الخضر” مهددون بالغياب عن بداية التربص

سليم.ع
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محترفو “الخضر” مهددون بالغياب عن بداية التربص
ح.م

تضغط الأندية الأوربية على “الفيفا”، من أجل تأخير التحاق لاعبيها الأفارقة بتربصات منتخباتهم، تحسبا لـ”الكان”، ما يجعل نجوم “الخضر” مهددين بالغياب عن بداية المعسكر التحضيري الذي سيقام في قطر.

وجاء الضغط هذه المرة من طرف منتدى الدوريات العالمية، الذي أرسل خطابا للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يقول فيه إنه لن يسمح للاعبين بترك أنديتهم للمشاركة في كأس إفريقيا حتى الثالث من جانفي المقبل.

وتجبر قواعد الـ”فيفا”، الأندية على ترك لاعبيها للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية بحلول 27 ديسمبر الجاري، قبل 13 يوما من انطلاق أمم إفريقيا بالكاميرون .

وجاء في رسالة منتدى الدوريات العالمية الذي يمثل أكثر من 40 مسابقة لدوري المحترفين: “من أجل التخفيف من تأثير القرارات على كأس الأمم الإفريقية، ستبدأ مغادرة اللاعبين في الثالث من جانفي، بالنسبة للأندية واللاعبين المرتبطين بمباريات قبل هذا التاريخ”.
وأضاف المنتدى في رسالته للإتحاد الدولي لكرة القدم: “سنعتبر أي عقوبة يفرضها “الفيفا على الأندية باطلة”.

ويشرع المنتخب الوطني بداية من الاثنين في تربص تحضيري في قطر تحسبا لنهائيات كأس أمم إفريقيا، وفي حال واصلت الأندية الأوروبية تعنتها، فإن عددا من لاعبي “الخضر” سيكونون مهددين بالغياب عن الخمسة أيام الأولى من التربص.

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