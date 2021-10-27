محجّبة سعودية تشعل مواقع التواصل بفيديو غنائي مع محمد حماقي

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو غنائي يجمع بين مطربة سعودية محجبة والمطرب المصري محمد حماقي.

وقال ناشرو الفيديو الذي يعود لحفل غنائي أقيم بجدة شهر جوان الماضي إن حماقي أبدى إعجابه الكبير بصوت المطربة المحجبة “زينة عماد” وأعلن عن دعمه الكبير لها، كما عبروا عن شوقهم لإطلاق الديو الذي وعدها به.

وتفاعل ناشطون مع الظهور غير المتوقع للمطربة السعودية والمطرب المصري، حيث عبر البعض عن إعجابهم بالثنائي وأكدوا على توافقهما وانسجامهما، فيما سلط البعض الآخر الضوء على إساءتها لحجابها باحتراف الغناء وملاحقتها لحماقي.

وتعتبر زينة البالغة من العمر 23 عاما، من المواهب السعودية الشابة التي لاقت متابعة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تقوم بنشر أغانٍ عبر قناتها الخاصة على يوتيوب.

ونجحت المطربة الشابة أن تجذب أكثر من 100 مليون مشاهدة لأغنيتها “ميدلي” التي انتشرت بشكل كبير بعد نشرها على قناتها.