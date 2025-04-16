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رياضة

محرز أحسن صانع للأهداف

الشروق أونلاين
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محرز أحسن صانع للأهداف

تصدر الدولي الجزائري رياض محرز، لاعب الأهلي السعودي، قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للفرص التهديفية في رابطة أبطال آسيا للنخبة نسخة 2025، بواقع 34 فرصة.

ونشر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر منصة التواصل الإجتماعي “انستغرام”، قائمة تضم8 أفضل لاعبين صناعة للفرص في رابطة أبطال آسيا هذا الموسم، وهي القائمة التي تصدرها جناح “الخضر” رياض محرز الذي ساهم في صناعة 34 هدفا، بفارق ثماني فرص عن الوصيف، مارسيلو برزوفيتش لاعب النصر. وساهم رياض محرز في 58% من جملة أهداف الأهلي في رابطة أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم، ما يعني أن نجم المنتخب الوطني الجزائري يمثل أكثر من نصف قوة الفريق الهجومية.

رياض محرز سجل هذا الموسم 13 هدفا وقدم 14 تمريرة حاسمة مع الأهلي في كل المسابقات هذا الموسم من إجمالي 37 مباراة لعبها لحد الآن.

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