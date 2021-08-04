محرز أحسن لاعبي السيتي في التحضيرات ويؤكد جاهزيته لغوارديولا

سجل 3 أهداف وصنع هدفين خلال 3 مباريات

عاد الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي للتسجيل مرة أخرى في وديات النادي السماوي، بعد أن سجل هدفا في مباراة بلاكبول، التي لعبت الثلاثاء الفارط، وهو الهدف الثالث على التوالي للنجم الجزائري في نفس العدد من المباريات، كما صنع هدفا آخر، ما يبرز جاهزيته الكبيرة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وجاء هدف محرز في المرحلة الثانية من المباراة، وبالتحديد في الدقيقة 48 عندما تلقى كرة متقنة من القائد فيرناندينو، حولها بقدمه اليمنى إلى هدف التقدم للنادي السماوي (2ـ1)، بعد أن كان الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي هدف لمثله، قبل أن يصنع الهدف الثالث لزميله غوندوغان في الدقيقة 58 من المباراة، نفس اللاعب أضاف الهدف الرابع في الدقيقة 75، لتنتهي المواجهة بتفوق السيتي بأربعة أهداف لهدف.

وكان قائد منتخب الجزائر دخل لقاء بلاكبول أساسيا كما كان عليه الحال في الوديتين السابقتين أمام بريستون وبارنسلي، تأكيدا لأهمية الأدوار التي منحها له المدرب، بيب غوارديولا، قبل مواجهة ليستر سيتي الأسبوع المقبل في نهائي كأس الدرع الخيرية، خاصة في ظل غياب نجوم النادي الآخرين، في صورة ستيرلينغ وفودن وجيسوس ودي بروين، وكان محرز سجل هدفا في كل مباراة ودية لعبها لحد الآن وصنع هدفين آخرين، أي ثلاثة أهداف تسجيلا خلال ثلاث مباريات واثنان صناعة، رغم أنه لم يكملها جميعها، على اعتبار أنه لعب شوطا واحدا فقط أمام بريستون، ولعب 70 دقيقة فقط أمام بارنسلي، قبل أن يلعب مباراة بلاكبول كاملة، وكان اللاعب الوحيد رفقة ميندي، الذي لم يغيره غوارديولا، وهي الأرقام التي تنبئ ببداية قوية لأفضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز عام 2016، وهو الذي أكد بأنه عازم على تحقيق بعض الأهداف الشخصية الكبيرة هذا الموسم مع المان سيتي.