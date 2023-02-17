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رياضة

محرز أحسن لاعب في “البريمرليغ”

علي بهلولي
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محرز أحسن لاعب في “البريمرليغ”
ح.م

نال الدولي الجزائري رياض محرز مساء الجمعة، جائزة أحسن لاعب في بطولة إنجلترا لِفترة شهر جانفي الماضي.

ومنحت الجائزةَ لِقائد “مُحاربي الصّحراء” جمعيةُ اللاعبين المحترفين في البطولة الإنجليزية.

وتألّق الجناح محرز في مقابلات فريقه مانشستر سيتي شهر جانفي الماضي، حيث سجّل خمسة أهداف، ووزّع تمريرتَين حاسمتَين.

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