“محرز أسكت منتقديه اليوم.. والمناصب ستكون غالية مستقبلا”

قال إن التأهل إلى المونديال مع الجزائر هو أحد أحسن إنجازاته... بيتكوفيتش

أشاد مدرب الخضر، فلاديمير بيتكوفيتش، بجهود الخضر وتأهلهم إلى مونديال 2026 معتبرا إياه “أحد أهم الانجازات” في مسيرته المهنية.

وأبرز المدرب بيتكوفيتش في ندوة صحفية عقب فوز المنتخب الوطني الجزائري على نظيره الصومالي بنتيجة (3-0) بملعب “ميلود هدفي” لوهران لحساب الجولة التاسعة من تصفيات المجموعة السابعة المؤهلة لكأس العالم 2026 أن تأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات المونديال المقررة العام القادم بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا “أحد أهم الانجازات” في مسيرته المهنية.

وقال المدرب الوطني: “جئت إلى المنتخب في مرحلة صعبة واستطعنا خلق جو وانسجام داخل المجموعة وتحقيق التأهل إلى كأس العالم 2026 وكأس إفريقيا للأمم 2025. سنواصل المشوار على نفس النسق وتحقيق نتائج إيجابية”. وبخصوص المباراة ضد منتخب الصومال، أبرز الناخب الوطني أن “اللقاء كان سهلا، اللاعبون كانوا مركزين طيلة أطوار المباراة”. وأضاف “اشكر كل اللاعبين الذين شاركوا في تصفيات المونديال وكأس إفريقيا للأمم والطاقم الفني على كل المجهودات التي بذلوها والمساهمة في الحصول علي بطاقة التأهل”.

وفي رده علي سؤال حول مردود الوافد الجديد رفيق بلغالي، أوضح السيد بيتكوفيتش أنه “كان محلّ متابعة منذ أشهر وكانت لدينا معلومات حول إمكاناته. إنه لاعب جيد وقدم مردود جيد في المباراة. سيبعث المنافسة في منصبه على الجهة اليمنى”.

ودافع بقوة عن رياض محرز بعد الانتقادات التي التي طالته منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أنه نجح في الرد على منتقديه بتألقه اللافت في مباراة التأهل إلى المونديال: “لقد تم تضخيم هذه القضية كثيرًا من الخارج، لكن داخل المنتخب ا ثقتنا في رياض محرز لم تهتز أبدًا”، وأوضح: “محرز لم يكن بحاجة إلى دعمي. لقد شاهدنا هدوءه وحضوره داخل الملعب، وكان في المكان المناسب في الوقت المناسب. محرز أسكت منتقديه اليوم. هو معتاد على الضغط لأنه لاعب من مستوى عالٍ جدًا”.

كما وجّه رسالة واضحة للاعبين: “رسالتي إلى اللاعبين. يجب أن يعملوا أكثر في الفترة المقبلة ويظهروا لي إمكاناتهم خلال مباراة أوغندا وفي تربص نوفمبر، لأن المراكز في القائمة النهائية ستكون غالية جدًا سواء في كأس أفريقيا أو كأس العالم”.

وبخصوص إمكانية تجديد عقده مع المنتخب الوطني، قال إن لديه عقد مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم إلى غاية نهاية كأس العالم المقبلة و”سنحضر جيدا مع اللاعبين في الموعدين المقبلين بداية من كأس أمم إفريقيا ثم مونديال 2026″. وعن لقاء أوغندا المقرر الثلاثاء القادم بملعب “المجاهد المرحوم حسين أيت أحمد” بتيزي وزو، أكد فلاديمير بيتكوفيتش أنه “لقاء مهم” وسيمنح فيه الفرصة للاعبين آخرين. “اليوم أعفينا بعض اللاعبين الذين كانوا يحوزون على بطاقة صفراء وكل اللاعبين سيكونون جاهزين لملاقاة أوغندا”، مشيرا إلى ضرورة “الفوز على أوغندا ثم نفكر في بطولة كأس إفريقيا للأمم القادمة”.

وعن تهنئة الرئيس عبد المجيد تبون بعد التأهل التاريخي لكأس العالم، رد بيتكوفيتش: “أنا سعيد بالتأهل إلى كأس العالم، وتهنئة الرئيس تبون مشجعة جدًّا لنا في المنتخب”.