محرز أفضل صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

هدّاف منتخب إنجلترا السابق يؤكد

أكد أسطورة منتخب إنجلترا والمحلل التلفزيوني الحالي، غاري لينكر، بأن الدولي الجزائري، رياض محرز، هو أفضل صفقة في تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز من حيث القيمة المادية مقابل تأثيره الفني، عندما انضم إلى نادي ليستر سيتي شهر جانفي عام 2014 مقابل 450 ألف يورو، قادما من نادي لوهافر الفرنسي في سن 22 عاما.

وجاء موقف هداف كأس العالم عام 1986 بالمكسيك ردا على تغريدة للحساب الرسمي لموقع “فوتبول جو”، طرح فيها السؤال التالي: “جنيه بجنيه..ماهي أفضل قيمة توقيع في تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز؟..”، والتي يقصد بها أفضل صفقة من الناحية الفنية وبأقل تكلفة مالية ممكنة، ما جعل غاري لينكر يختار نجم منتخب الجزائر، رياض محرز، ويرى عديد المتابعين والمحللين بأن رياض محرز هو بالفعل واحد من أفضل الصفقات التاريخية في الدوري الإنجليزي الممتاز، مقارنة بما دفعه نادي ليستر سيتي من أجل الحصول عليه، مقابل المستويات التي قدمها قائد “الخضر” في “البريميرليغ” والألقاب التاريخية التي أسهم في التتويج بها مع الثعالب.

وكان محرز انضم لليستر مقابل 450 ألف يورو فقط كلاعب مغمور بداية عام 2014، قبل أن ينجح في تقديم موسم استثنائي (2015/2016)، حسب المحللين ووسائل الإعلام الانجليزية، عندما قاد فريقه إلى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في تاريخه، في إنجاز وصف في إنجلترا آنذاك بـ”الإعجازي”، ولم تتوقف إنجازات نجم نادي لوهافر الفرنسي السابق عند ذلك الحد بل تحصل في ذلك الموسم على عديد الجوائز الفردية، منها جائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز (أول لاعب إفريقي يتحصل عليها)، وجائزة الكرة الذهبية الإفريقية، قبل أن تتحوّل قصة نجاحه الكروي إلى مصدر إلهام لعديد اللاعبين في العالم، حسب التقارير الإعلامية التي تناقلتها على نطاق واسع.

ويقدم رياض محرز هذا الموسم مستوى كبيرا مع مانشستر سيتي مشابها لذلك الذي بصم عليه موسم 2015/2016، خاصة من الناحية الرقمية، حيث تجاوز النجم الجزائري حصيلته التهديفية التي سجلها مع ليستر سيتي، بعد أن وصل إلى 21 هدفا هذا الموسم مقابل 19 هدفا خلال موسمه التاريخي.