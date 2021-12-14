محرز أفضل لاعب في مانشستر سيتي هذا الموسم

خاض المباراة رقم "100"

صنّف موقع عالمي مُتخصّص سهرة الثلاثاء الجزائري رياض محرز، أفضل لاعب في فريق مانشستر سيتي الإنجليزي منذ انطلاق الموسم الحالي.

واستدلّ الموقع الشهير “أوبتا” بِصنع محرز 13 هدفا لِفريق مانشستر سيتي، في بطولة إنجلترا للموسم الحالي، وذلك بعد أن سجّل 10 أهداف وقدّم 3 تمريرات حاسمة.

وكانت آخر حصيلة للجناح محرز هدفا وتمريرة حاسمة، ومساهمة قوية في فوز “الأزرق السّماوي” بِسباعية نظيفة على الضيف نادي ليدز يونايتد سهرة الثلاثاء.

واكتست هذه المباراة طابعا خاصا، وتمثّلت في كونها المواجهة رقم “100” لِمحرز بِألوان نادي مانشستر سيتي في منافسة “البريمرليغ”. عِلما أنه التحق بِهذا الفريق في صيف 2018، قادما من نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

وبات محرز أوّل لاعب في تاريخ منافسة “البريمرليغ” يُسجّل هدفا في مقابلته رقم “100”، بعد أن لعب لِناديَين. استنادا إلى إحصائيات الموقع المذكور أعلاه.

فضلا عن وذلك ووفقا لـ “أوبتا”، دوّن محرز اسمه في المركز الثالث إفريقيا، للاعبي القارة السمراء الذين شاركوا في 100 مباراة بِرسم بطولة إنجلترا، ولِناديَين مختلفَين. بعد المهاجم النيجيري نوانكوو كانو ومتوسط الميدان السنيغالي شيخو كوياتي.

وسبق لِكانو ارتداء أزياء فريق أرسنال ووست بروميتش وبورتسموث من إنجلترا، بينما يُمثّل شيخو كوياتي ألوان نادي كريستال بالاس، بعد أن احترف في فريق وست هام من البلد ذاته.