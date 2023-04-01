محرز أفضل مُمرّر إفريقي في تاريخ “البريمرليغ”

ساهم اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز بعد ظهيرة السبت، في صنع فوز ثقيل لِفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي.

وانتصر فريق مانشستر سيتي على ضيفه نادي ليفربول بِنتيجة (4-1)، في مباراة لُعبت بِرسم الجولة الـ 29 من عمر البطولة الإنجليزية.

وجلب الجناح محرز الهدف الثاني لِفريقه “الأزرق السّماوي” بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 46.

ورفع قائد “مُحاربي الصّحراء” غلّته إلى 5 تمريرات حاسمة في منافسة “البريمرليغ”.

ويتحوّل الرّقم إلى 12 هدفا و7 تمريرات حاسمة، في كلّ المسابقات الرّسمية للأندية نسخة 202-2023.

وبات رياض محرز أفضل مُمرّر إفريقي في تاريخ بطولة إنجلترا، حيث يملك رصيد 56 توزيعة حاسمة. بعدما كان يُعادل رقم الإيفواري ديدييه دروغبا بِمجموع 55 تمريرة.

ويجمع فريق مانشستر سيتي بعد هذا الانتصار 64 في المركز الثاني، مُقلّصا الفارق بينه وبين الرّائد نادي أرسنال إلى 5 نقاط. ويشغل نادي ليفربول المركز بِمجموع 42 نقطة.