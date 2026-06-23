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رياضة

محرز أكبر لاعب يشارك مع الجزائر في كأس العالم

الشروق الرياضي
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محرز أكبر لاعب يشارك مع الجزائر في كأس العالم

كشفت منصة (Stats foot) المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، أن محرز، وبدخوله منذ الدقيقة الأولى لمباراة منتخب الجزائر ضد الأردن، بات أكبر لاعب يشارك أساسيا مع “الخضر” في بطولة كأس العالم بعمر 35 عاما و4 أشهر.

وبظهوره في المواجهة أمام منتخب “النشامى”، خاض محرز مباراته الدولية رقم 117 مع منتخب “محاربي الصحراء”، ليكون بذلك ثاني أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب بلاده، ويتفوق عليه لاعب واحد فقط، هو عيسى ماندي بـ120 مباراة.

ويشارك نجم نادي الأهلي السعودي للمرة الثانية في مسيرته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم، بعد الأولى التي كانت في مونديال البرازيل 2014، والتي حقق فيها المنتخب أفضل إنجاز له في المسابقة بتأهله إلى ثمن النهائي لأول مرة في تاريخه.

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