محرز أكثر فعالية في تسديد ركلات الجزاء في “المان سيتي”

يعيش أفضل مواسمه منذ انضمامه إلى الفريق

أكد المهاجم الدولي الجزائري،رياض محرز، أن تغلبه على الضغط النفسي وتطوّر قوته الذهنية أسهما بشكل كبير في نجاحه في تسديد ركلات الجزاء مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي، سواء في البطولة الإنجليزية الممتازة لكرة القدم “بريميرليغ” أو في رابطة أبطال أوروبا.

وقال محرز في تصريح لموقع “كويكتيليكاست”:”عقليتي تغيرت، في السابق كنت أفكر كثيرا قبل تسديد ركلة الجزاء. أما الآن، أنا فقط أستخدم مهارتي، وهي جيدة عندما يتعلق الأمر بالتسديد. أختار زاوية واحدة من مرمى المنافس، كان لدي مجرد عائق نفسي قبل أن أنجح في التغلب عليه”.وواجه مدرب فريق السيتي، الإسباني بيب غوارديولا، الكثير من المتاعب في العثور على منفذ ركلة جزاء في الفريق لدرجة أنه اضطر إلى التفكير بشكل شبه جاد في إسناد هذا الدور للحارس البرازيلي إيدرسون مورايس، لكنه يبدو أنه وجد ضالته في الدولي الجزائري.

وسدّد النجم الجزائري ست ركلات جزاء في جميع المسابقات مع “السيتي” هذا الموسم، بما في ذلك تسديدته “العصيبة” في الوقت المحتسب بدل الضائع في المباراة التي خسرها السيتي على أرضه أمام توتنهام 2-3 خلال الجولة 26 من “البريميرليغ”.

وسجل محرز 4 ركلات جزاء ضد أندية برينتفورد وليستر سيتي وتوتنهام وأرسنال في البطولة الإنجليزية، وركلتي جزاء في رابطة أبطال أوروبا أمام بروج البلجيكي ولايبزيغ الألماني.

ويعيش محرز (31 عاما) أفضل مواسمه مع “السيتيزنس” منذ انضمامه إلى الفريق قادما من ليستر سيتي في عام 2018 مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، إذ يملك قائد منتخب “الخضر” 21 هدفا مع الفريق حتى الآن، ليتصدر لائحة هدافي فريقه في الموسم الحالي.