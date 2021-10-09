محرز: ألعب لفريق كبير وسأعمل على نيل فرص أكبر

قال قائد المنتخب الوطني رياض محرز، معلقا على وضعيته مع ناديه مانشستر سيتي، أنه سيعمل أكثر من أجل نيل فرص أكبر للمشاركة في مباريات الفريق..

وأضاف محرز في الندوة الصحفية التي تلت مباراة النيجر: ” ألعب لفريق كبير، لديه لاعبين كبار والمدرب لديه خياراته، ومن جهتي سأعمل من أجل فرض نفسي ونيل فرص أكبر للمشاركة”.

وعن المردود الذي يقدمه مع المنتخب الوطني، أكد محرز، أنه مقارنة بالماضي أصبحت لديه خبرة مع “الخضر” يسعى لتوظيفها من أجل تحقيق الانتصارات.

وقال قائد “الخضر” في هذا السياق: ” لدي خبرة لابأس بها الآن مع المنتخب مقارنة بالماضي، وأسعى لأن أكون دائما حاسما، ففي كثير من الأحيان يبقى الفوز هو الأهم.

وأضاف: ” يتواجد لاعبين إلى جانبي لديه خبرة مع المنتخب على غرار بلايلي وبن رحمة وغيرهم، نعمل على تقديم الأفضل دائما وتقديم الإضافة وهذا ما يجعلنا نتقدم إلى الأمام”.