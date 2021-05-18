-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
ملتميديا
منوعات
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
عاجل
انهاء مهام كريم يونس وتعيين ابراهيم مراد خلفا له
الشروق TV
فيديوهات
محرز أمام منافسة داخلية
الشروق أونلاين
2021/05/18
1133
0
شارك المقال
فيديوهات
مقالات ذات صلة
صاروخ فضائي أمريكي يخرج عن السيطرة
العالم الغربي يتضامن
مسنة فرنسية تبكي فلسطين
إسرائيل تجند “القوة الناعمة”
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
تنبيه حول الأحوال الجوية: موجة حر بالجنوب ورياح قوية على السواحل
2021/05/18
حادثة الصاروخ الصيني التائه تتكرر مع آخر لشركة فضاء أمريكية (فيديو)
2021/05/16
تراجع قيمة العملة الصعبة في السوق الموازية والأورو في أدنى مستوياته
2021/05/16
حصيلة كورونا بالجزائر: 174 إصابة جديدة و7 وفيات
2021/05/17
وزارة الداخلية تؤكد على توفر خدمة استخراج الوثائق عن بعد
2021/05/16
الرأي
المزيد
أمانة تمثيل الأمّة: هل من جديد؟
محمد المأمون مصطفى القاسمي الحسني
2021/05/17
إنا ها هنا قاعدون
عبد الناصر بن عيسى
2021/05/17
إسرائيل.. النزعُ الأخير
محمد بوالروايح
2021/05/17
فلسفة الاجتهاد
خير الدين هني
2021/05/17
نحن.. وفلسطين
عمار يزلي
2021/05/17