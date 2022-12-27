محرز: “أُريد لقبا خامسا”

قال اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز إن فريقه مانشستر سيتي يستهدف الاحتفاظ بِلقب البطولة الإنجليزية.

ويتموقع فريق “الأزرق السّماوي” في الرّتبة الثالثة، مُتخلّفا بِفارق 8 نقاط عن الرّائد نادي أرسنال، قبل 24 جولة عند اختتام فعّاليات بطولة إنجلترا. لكن فريق المدرب جوسيب غوارديولا تنقصه مباراة متأخّرة.

وقال محرز: “في الوقت الحالي نبتعد عن صدارة الترتيب، لكن لن نستسلم ونُصمّم على استعادتها. سنلعب مباراة بِمباراة، من أجل حيازة لقب آخر”. عِلما أن قائد “الخضر” يحمل في رصيده 4 تتويجات بِلقب “البريمرليغ”، آخرهما في النسختَين الماضيتَين.

وأضاف في أحدث تصريحات أدلى بها لموقع ناديه مانشستر سيتي: “لا نُركّز على أرسنال فقط، لأنه توجد أندية أخرى ترغب بِدورها في التتويج بِلقب البطولة”.

واختتم الدولي الجزائري يقول: “إذا أردنا الاحتفاظ بِاللّقب، فليكن استئناف المنافسة مُوفّقا”.

ويُشير محرز إلى مواجهة المضيف ليدز يونايتد في “البريمرليغ”، سهرة هذا الأربعاء.

ولم يلعب رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي أيّ لقاء في البطولة الإنجليزية منذ الـ 13 من نوفمبر الماضي. وذلك بِسبب تنظيم قطر لِكأس العالم، وإيقاف المسابقات الرّسمية المحلّية.