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الجزائر

محرز احتياطي أمام ليفربول

الشروق أونلاين
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محرز احتياطي أمام ليفربول
أرشيف
رياض محرز

أفرج مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا عن التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة ليفربول لحساب الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولن يكون الدولي الجزائري رياض محرز، بين اللاعبين الأساسيين في المباراة التي يلعبها السيتيزنس للحفاظ على صدارتهم لترتيب الدوري.

بالمقابل يشارك الدولي المصري محمد صلاح أساسيا مع فريقه ليفربول، في مهمّة افتكاك الريادة من السيتي.

ويحتلّ مانشستر سيتي صدارة الدوري بـ73 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الملاحق ليفربول بـ72 نقطة.

تشكيلة مانشيتر سيتي:

إيدرسون مورايس، كايل والكر، جون ستونز، إيميريك لابورت، جواو كانسيلو. برناردو سيلفا، رودريغو هيرنانديز ، كيفين دي بروين. فيل فودين، رحيم سترلينغ، غابرييل خيسوس.

تشكيلة ليفربول:

أليسون، أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبرتسون، فابينيو، هاندرسون، تياغو، ماني، صلاح، جوتا.

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