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رياضة

محرز احتياطي ضد فريقه السّابق

علي بهلولي
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محرز احتياطي ضد فريقه السّابق

فضّل التقني الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي، السبت، إراحة لاعبه الدولي الجزائري رياض محرز أمام المضيف نادي ليستر سيتي.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الرّابعة من عمر البطولة الإنجليزية، وانتهت بِفوز فريق مانشستر سيتي بِهدف لِصفر.

ويكون لِأمر خوض الجناح محرز مقابلتَين دوليتَين مع المنتخب الوطني الجزائري، ضد جيبوتي وبوركينا فاسو في الـ 2 والـ 7 من سبتمبر الحالي، ونوعية المُنافس (فريقه السابق). وراء تفضيل المدرب غوارديولا لِعدم الاعتماد على قائد “الخضر”.

وبات محرز وقد تابع لِأوّل مرّة مباراة لِفريقه “الأزرق السّماوي” من دكّة البدلاء، في منافسة “البريمرليغ” للموسم الجديد.

ويجمع فريق مانشستر سيتي بعد هذا الانتصار، 9 نقاط في المركز الثاني، خلف الغريم التقليدي مانشستر يونايتد الذي يحوز 10 نقاط في الصّدارة. ويشغل نادي ليستر سيتي الرّتبة الـ 9 بِرصيد 6 نقاط.

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