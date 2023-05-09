محرز احتياطي وفريقه يقترب من النّهائي الأوروبي

رياض محرز وزميله جاك غريليش قبيل انطلاق مباراة مانشستر سيتي والمُضيّف ريال مدريد.

تعادل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بِهدف لِمثله مع المُضيّف نادي ريال مدريد الإسباني، سهرة الثلاثاء.

ولُعبت هذه المباراة بِمدريد، ضمن إطار ذهاب نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا.

وبادر الريال إلى التسجيل في الدقيقة الـ 36، بِواسطة المهاجم فينيسيوس جونيور. ووازن “السّيتي” الكفّة بِهدف التعادل في الدقيقة الـ 67، حمل بصمة متوسّط الميدان كيفين دو بروين.

وتابع الجناح الجزائري رياض محرز هذه المباراة، من دكّة بدلاء فريقه “الأزرق السّماوي”.

وعكس التقني كارلو أنتشيلوتي مدرب ريال مدريد الذي أجرى ثلاثة استبدالات، فضّل جوسيب غوارديولا المسؤول الفنّي الأوّل عن مانشستر سيتي الاحتفاظ بِنفس اللاعبين من بداية المباراة إلى نهايتها.

وإذا كان مانشستر سيتي قد حصد نتيجة طيّبة مُقارنة بِالمُنافس الإسباني، واقترب من النّهائي، إلّا أنها لا تضمن بِالضرورة خوض المباراة الختامية، ويتوجّب تأكيدها في لقاء العودة. عِلما أن الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم ألغى في تاريخ سابق قاعدة الهدف المُسجّل بعيدا عن الدّيار.

وتُجرى مباراة العودة بِملعب “الاتحاد” التابع لِنادي مانشستر سيتي، سهرة الـ 17 من ماي الحالي.