محرز اكتفى بِلعب تسع دقائق فقط وسجّل هدفا!

لم يلعب النجم الجزائري رياض محرز مساء السبت سوى تسع دقائق فقط، ومع ذلك تمكّن من تسجيل هدف!

وفاز فريق مانشستر سيتي بِنتيجة عريضة (1-4) على المضيف نادي برايتون، في إطار الجولة التاسعة من عمر البطولة الإنجليزية.

ودخل الجناح محرز إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 87، لِيتمكّن من هزّ الشباك لِمصلحة فريقه مانشستر سيتي، في الوقت بدل الضائع (90+5).

واكتفى محرز بِلعب تسع دقائق فقط، على اعتبار أن الحكم أنهى المباراة في الوقت الذي يُشير إلى (90+6).

ورفع محرز غلّته إلى هدفَين بِزيّ فريق “الأزرق السّماوي”، في منافسة “البريمرليغ” نسخة 2021-2022.

ويتحوّل الرّقم إلى 7 أهداف وتمريرتَين حاسمتَين، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية في الموسم الجديد.

وارتقى مانشستر سيتي بعد هذا الإنتصار إلى المركز الثاني، بِرصيد 20 نقطة، مُتخلّفا عن الرّائد تشيلسي بِفارق نقطتَين. ويشغل نادي برايتون الرّتبة الـ 4 بِرصيد 15 نقطة.