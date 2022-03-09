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رياضة

محرز الأفضل في مانشستر سيتي خلال شهر فيفري

سليم.ع
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محرز الأفضل في مانشستر سيتي خلال شهر فيفري

اختير النجم الجزائري رياض محرز، كأحسن لاعب في مانشستر سيتي خلال شهر فيفري..

وكشف الحساب الرسمي لمانشستر سيتي على “فيسبوك” عن جائزة اللاعب الأفضل في النادي خلال الشهر المنصرم، والتي تحصل عليها محرز عن جدارة واستحقاق.

وعاد رياض محرز بداية من شهر فيفري المنصرم، للتألق بشكل لافت سواء في مباريات الدوري الإنجليزي، كأس إنجلترا أو رابطة أبطال أوروبا، وتمكن من زيارة شباك المنافسين في عدة مرات، ما مكنه من رفع رصيده من الأهداف إلى 21 هدفا مع ناديه، هذا الموسم في كل المسابقات.

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