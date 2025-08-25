-- -- -- / -- -- --
اختاره على محمد صلاح.. رافاييل لياو يؤكد:

“محرز الأفضل ويستطيع التسجيل وصناعة الفرص”

أثار رافاييل لياو، نجم منتخب البرتغال ونادي ميلان الإيطالي، جدلا واسعا بعدما أجاب عن سؤال حول الأفضل بين الثنائي محمد صلاح، نجم ليفربول، ورياض محرز، لاعب الأهلي السعودي الحالي ومانشستر سيتي السابق.

وكان رياض محرز قد قاد “الراقي” للتتويج بلقب كأس السوبر السعودي بالفوز في النهائي على حساب النصر بركلات الترجيح “5-3” إثر انتهاء اللقاء بالتعادل “2-2″، والذي صنع خلاله النجم الجزائري هدف التعادل الثاني في الدقيقة الـ89 من المواجهة.

كما قاد الأهلي إلى التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم الماضي، لأول مرة في تاريخ النادي قبل أن يضيف كأس السوبر السعودي.

أما محمد صلاح، فنجح في قيادة ليفربول للعودة إلى منصات التتويج من جديد، وحطم الكثير من الأرقام القياسية على مستوى البريميرليغ.

ودائماً ما يشكل اختيار اللاعب الأفضل ما بين محرز وصلاح جدلاً وتساؤلات بين الجماهير العربية، بالنظر للشعبية الكبيرة للنجمين العربيين وأرقامهما التاريخية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسئل لياو في مقابلة مصورة تم تداولها عبر منصة “إكس”، عمن يفضل رياض محرز أم محمد صلاح”، فأجاب: “محرز بالنسبة لي أفضل وسأختاره بفريقي دائمًا، تسجيل الأهداف عامل مهم، لكن ليس كل شيء في اللعبة، محرز أيضًا يستطيع التسجيل وصناعة الفرص كذلك”.

