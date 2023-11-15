محرز: البطولة السعودية تتّجه لِحجز مقعد مع الأوائل عالميا

يتوقّع النّجم الجزائري رياض محرز أن تبلغ البطولة السعودية أعلى منابر الدوريات العالمية، في المستقبل القريب.

وكان الجناح محرز قد انضمّ إلى نادي الأهلي السعودي في الصّيف الماضي، لِمدّة أربعة مواسم.

وقال قائد “مُحاربي الصّحراء”: “مستوى البطولة السعودية جيّد ويتحسّن. مسؤولو هذه المنافسة يستثمرون في جلب أفضل اللاعبين. نَسَقُ الكرة الاستعراضية الشيّقة في تصاعد. أعتقد أن الأمر مُجرّد بداية لِغدٍ واعدٍ”.

وأضاف محرز في أحدث مقابلة صحفية أدلى بها لِصحيفة “ليكيب” الفرنسية: “صحيح، في الوقت الحالي لا يُمكن إدراج البطولة السعودية في خانة الدوريات الأوروبية. لكن في المستقبل القريب، يُمكنها أن تتموقع في المركز السادس أو السابع عالميا، خاصّة إذا استمرّ التطوّر على الإيقاع الحالي”.

وهكذا انضمّ رياض محرز إلى صفّ كريستيانو رونالدو (نادي النصر) وكريم بن زيمة (فريق الاتحاد)، اللّذَين صدرت عنهما التصريحات ذاتها تقريبا مُؤخّرا، و التي تتنبّأ بِحجز البطولة السعودية لِمقعد في ساحة الكبار، في السنوات القليلة المقبلة.