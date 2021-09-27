محرز: البياسجي أصبح أقوى مع ميسي وراموس وحكيمي

قال الدولي الجزائري ونجم مانشيستر سيتي، رياض محرز، الإثنين، إن نادي باريس سان جيرمان، أضحى أقوى من الموسم الماضي بعد ضم لاعبين جدد مثل مليونال ميسي وسيرجيو راموس وأشرف حكيمي.

وقال محرز فيندوة صحفية عشية مباراة فريقه مع النادي الفرنسي: إنها ستكون مباراة مثيرة – مواجهة رائعة ونريد جميعا لعب مباريات رائعة ضد الفرق الكبرى.. من المثير أن تلعب هذه المباراة، كان الأمر نفسه أمام لايبزيج.. إنها مباراة في دوري الأبطال وسنحاول فرض أسلوبنا وتحقيق الفوز.

وحسبه: عندما فزنا عليهم العام الماضي في نصف النهائي زادت ثقتنا بأنفسنا فريقنا تحسن كثيرا منذ ذلك الحين واكتسب المزيد من الثقة.. نعلم أن باريس سان جارمان فريق كبير ويضم لاعبين كبار وسيكون الأمر صعبا.. البياسجي أصبح أقوى من العام الماضي بعد التعاقد مع ميسي وراموس وحكيمي.