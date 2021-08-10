محرز: التألق والعمل الشاق سر الظفر بالمكانة الأساسية

قال الدولي الجزائري رياض محرز، أن التألق في كل مباراة يشارك فيها، سيضمن الظفر بمكانة أساسية في الفريق.

وأكد محرز في حوار لموقع مانشستر سيتي، أن الحالة الذهنية تلعب دورا كبيرا، في الحفاظ على مستوى عال في المباريات.

وأضاف الدولي الجزائري: ” يجب التدرب بجدية كبيرة و تقديم مستوى جيد في كل مباراة، والمدرب هو الذي يقرر بعدها، لكن عندما تتألق في كل لقاء، ستكون الحظوظ في المشاركة أساسيا أكبر”.

وتحدث نجم “السيتي” محرز عن المنافسة على المناصب، في فريقه، حيث قال: ” أملك إحصائيات جيدة في الموسم الماضي، وسأسعى لتقديم الأفضل..والمنافسة على المناصب ساعدتني كثيرا على تطوير أدائي، بالإضافة إلى دور المدرب الذي يحرص على أدق التفاصيل”.

ويسعى رياض محرز، الذي تألق في المباريات التحضيرية لناديه، إلى تقديم موسم استثنائي، وفرض مكانته في التشكيلة الأساسية.

ومن المنتظر أن يستعيد محرز بريقه سريعا بمناسبة انطلاق الدوري الإنجليزي، خاصة بعد خسارته رفقة ناديه كأس الدرع الخيرية أمام ليستر سيتي، وهي المباراة التي لم يقدم خلالها الدولي الجزائري الكثير.