“محرز الجديد” يُؤدّي مناسك العمرة وعملاق إنجليزي يُراقبه

يُراقب عملاق إنجليزي اللاعب الجزائري الشاب والواعد والمُغترب فارس شعيبي، على أمل ضمّه في المستقبل القريب.

ويرتبط المهاجم شعيبي (19 سنة) مع نادي تولوز الفرنسي بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2025.

وأبدى التقني الإسباني مايكل أرتيتا مدرب فريق أرسنال رائد الترتيب الحالي لِبطولة إنجلترا، تحمّسه لِانتداب شعيبي. يقول الموقع الفرنسي “فوت ميركاتو” في أحدث تقرير له بِهذا الشأن. وأضاف أن مسؤولي نادي إشبيلية الإسباني بِدورهم يرغبون في الاستفادة من خدمات اللاعب الجزائري المُغترب.

في سياق ذي صلة، وفي أحدث تقرير لها، وصفت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية فارس شعيبي بـ “خليفة محرز” أو “محرز الجديد”. وقالت إن لاعب تولوز الفرنسي يُظهر هذا الأيّام شيئا من مواهب قائد “مُحاربي الصّحراء”. وتوقّعت أن يذهب شعيبي بعيدا في مشواره الرياضي.

وكان الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي قد ذكر مُؤخّرا، بِأن فارس شعيبي أعطى موافقته بِارتداء زيّ “الخضر”، ويُمكن أن يُشارك في مُواجهتَي النيجر في أواخر مارس 2023.

هذا وانتشرت صورة في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” لِشعيبي بِالبقاع المقدّسة، يُؤدّي مناسك العمرة.

ويوجد فارس شعيبي حاليا في عطلة، حيث لعب آخر مباراة له أمام المضيف نادي ران، بِرسم منافسة البطولة الفرنسية في الـ 12 من نوفمبر الحالي. ولن يعود إلى الميادين حتى الـ 28 من ديسمبر المقبل. وذلك بِسبب إيقاف المنافسات المحلّية، ومشاركة منتخب “الديكة” في كأس العالم بِقطر.