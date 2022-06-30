محرز الجزائري الوحيد في قائمة المرشّحين لجائزة الأفضل في إفريقيا

نشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) يوم الخميس، قائمة اللاعبين المرشّحين لنيل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، وكان محرز الجزائري الوحيد في القائمة التي تضمّ 30 لاعبا.

وتضمّ القائمة أيضا 5 لاعبين من السنغال. و4 لاعبين مصريين، يتقدّمهم نجم ليفربول محمد صلاح. و4 مغاربة، منهم أشرف حكيمي، والحارس ياسين بونو.

بالفيديو.. “الويفا” يشيد بمهارات محرز “أستاذ الكونترول”

في 21 جوان 2022، نشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على حسابه الرسمي في تويتر، مقطع فيديو، يجمّع أجمل لقطات الدولي الجزائري رياض محرز، مع التحكّم بالكرة، في مباريات رابطة الأبطال.

وأرفقت التغريدة بنصّ طريف مفاده:”الكونترول. الدرس الأول، مع الأستاذ محرز”، مع إضافة العلم الجزائري إلى جانب النصّ.

وأنهى محرز الموسم الحالي بطلا لإنجلترا مع مانشستر سيتي، كما بلغ نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا، قبل الإقصاء أمام المتوّج باللقب نادي ريال مدريد الإسباني.

تغريدة ساخرة لمانشستر سيتي: هذا ما يريده منّا الجزائريون!

يحبّ الجزائريون أن يشارك نجمهم الدولي رياض محرز في جميع مباريات فريقه الإنجليزي مانشستر سيتي. بل أكثر من ذلك، حسب ما جاء في تغريدة ساخرة للنادي على تويتر.

ففي 23 مارس 2022، نشرت السيتي على حسابها الرسمي في تويتر، الصورة التي اعتادت على نشرها عند الإعلان عن التشكيلة التي ستخوض المباراة المقبلة. لكن مع اسم واحد في جميع المناصب: رياض محرز.

الطريف في الأمر أنّ اسم محرز كان يظهر أيضا في قائمة الاحتياطيين. وهو ما يثير استياء أنصار الكرة في الجزائر في العادة، عندما تحتضن دكّة بدلاء السيتي نجمهم المفضّل.