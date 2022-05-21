محرز الخطة “ب” لريال مدريد هذه الصائفة

في حال فشل صفقة الفرنسي مبابي

عاد الحديث مجددا عن قضية انتقال الدولي الجزائري رياض محرز، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى فريق ريال مدريد الإسباني، هذه الصائفة، تزامنا مع الغموض الذي يكتنف لحد كتابة هذه الأسطر، صفقة رحيل الدولي الفرنسي كيليان مبابي، عن باريس سان جارمان الفرنسي نحو النادي الإسباني.

وأفادت تقارير إعلامية بأن محرز الذي أبهر المدرب الإيطالي لنادي ريال مدريد كارلو أنتشيلوتي، في المواجهة التي جمعت الفريقين ذهابا وإيابا في نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا، يتواجد ضمن اهتمامات الريال كـ”خطة بديلة”، في حال فشل صفقة ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي.

ويرتقب أن يكشف مبابي عن قراره النهائي في ما يخص مستقبله اليوم الأحد، وذلك عبر بث مباشر على إحدى القنوات الحكومية الفرنسية، بعد توصل وكيل أعماله إلى اتفاق معه.

قائد “الخضر” أمام فرصة نيل لقب “البريمرليغ” الرابع في تاريخه الأحد

وكان ريال مدريد يتابع محرز، عن كثب لعدة أشهر ومستعد لإدخاله أيضا في صفقة تبادلية مع أسينسيو إن وافق “السيتي”، وربما تتم سريعا في حال التأكد من عدم وصول مبابي إلى النادي “الملكي”.

وتبدو حظوظ انتقال محرز إلى ملعب “سانتياغو بيرنابيو” كبيرة، خاصة وأنه لن يكلف النادي الشيء الكثير من الناحية المادية في سوق الانتقالات، على اعتبار أنه لم يتبق سوى سنة واحدة على نهاية عقده مع مانشستر سيتي، والذي يبدو مستعدا للتنازل عنه بسعر معقول خلال سوق الانتقالات القادم.

وسحب “السكاي بلوز” مؤخرا، العرض الذي كان مقدما لقائد “الخضر” هذا الموسم من أجل التجديد، مما فتح باب التأويلات لإمكانية رؤيته بعيدا عن تشكيلة المدرب بيب غوارديولا، في المستقبل القريب، لاسيما مع قدوم الثنائي إيرلينغ هالاند وجوليان ألفاريز.

وسيكون محرز رفقة السيتي اليوم، أمام موعد لخوض مباراة حاسمة أمام أستون فيلا، ضمن الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمرليغ”، حيث يتصدر “السماوي” جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 90 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة على ملاحقه المباشر ليفربول، وبالتالي يحتاج للفوز ضد “فيلانز” ليضمن التتويج باللقب.

ويلاحق محرز لقبه الرابع في الدوري الإنجليزي، بعد فوزه سابقا بنسخ أعوام 2016 و2019 و2021، تباعا مع ليستر سيتي ومانشستر سيتي، كما سبق له وأن شارك في 8 مباريات ضد أستون فيلا في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين وأسهم بـ3 تمريرات حاسمة.

جدير بالذكر أن محرز، هو هداف مانشستر سيتي هذا الموسم بتسجيله 24 هدفا خلال 46 مباراة في مختلف المسابقات، فضلا عن تقديم 9 تمريرات حاسمة، كما كان الدولي الجزائري قد فاز بجائزة لاعب الشهر في النادي الإنجليزي مرتين هذا الموسم، في ديسمبر وفيفري.