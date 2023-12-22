محرز : “الرحيل عن السيتي كان صعبا لكن اخترت الأفضل لعائلتي”

أكد الدولي الجزائري ونجم نادي الأهلي السعودي، رياض محرز، بأن قرار رحيله عن مانشستر سيتي الإنجليزي لم يكن سهلا بالنسبة له، خاصة وأنه كان أحد أبرز اللاعبين في “البريمرليغ”، حيث خلق جدلا بمغادرته نحو الدوري السعودي.

وفي تصريحات خص بها شبكة “سكاي سبورت” عاد محرز، لقضية مغادرته للنادي الإنجليزي. وقال: “لم يكن قرار الرحيل من مانشستر سيتي سهلا، وكان متبقيا سنتان من عقدي”.

وختم الدولي الجزائري:”بيب غوارديولا والجميع في النادي كانوا يريدون مني البقاء.. في الأخير اخترت الأفضل لي ولعائلتي وهو الانتقال إلى الأهلي”.

وتغير مستوى محرز كثيرا مع ناجي الأهلي السعودي، حيث استعاد إمكانياته الفردية بنسبة كبيرة، وأصبح بمثابة القائد الحقيقي فوق الميدان، من خلال اتخاذه المسؤولية في كل هجمات النادي الأخضر، عكس السيتي أين كان مربوطا بفلسفة بيب غوارديولا.

وسيكون رياض محرز حاضرا في تربص الخضر تحسبا للكان، حيث يعول عليه بلماضي لقيادة الخضر في كوت ديفوار ومحو خيبة كان الكاميرون، حيث خرجت التشكيلة الوطنية من الدور الأول، في واحدة من أكبر مفاجآت الدورة.