محرز: الظروف كانت قاسية في الكاميرون وسنعود أقوى (فيديو)

قال رياض محرز قائد المنتخب الوطني ونجم نادي مانشستر سيتي الانجليزي، إن “الخضر” سيعودون بقوة بعد إخفاق كان الكاميرون، وأن الدعم الدائم للجماهير الجزائرية له يحفزه على العمل أكثر.

ونشر فريق ما نشستر سيتي تغريدة على حسابه الرسمي في شكل فيديو، قال أنه حوار مع محرز، بعد عودته من بطولة كأس الأمم الأفريقية مع الجزائر، يوجه فيه رسالة للجماهير الجزائرية ويعدها بالأفضل!

وقال محرز: لن نقوم باختلاق الأعذار، وسنعود أقوى.. الجمهور الجزائري يدفعني دائما للأمام